АРМА продало баггі та квадроцикл Медведчука майже за 1 млн гривень

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на Prozorro.Продажі реалізувало 1 баггі та 1 квадроцикл, які належали колаборанту Віктору Медведчуку. Загальна вартість реалізації по двом транспортним засобам склала 921 777,00 грн.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що ця сума надійде до депозитного портфеля АРМА для подальшої закупівлі на них Військових облігацій.

"Відповідно кошти від майна державного зрадника прямо підуть на підтримку українських Сил Оборони", - йдеться в повідомленні.

В АРМА також нагадали, що раніше повідомляли про початок реалізації 2 квадроциклів Traxter Max і одного баггі CAN AM Traxter Defender Max XT HD10 Медведчука на Prozorro.Продажі. Наразі ще 1 квадроцикл залишився не реалізованим через відсутність учасників аукціону, тому цей лот буде виставлений на повторний аукціон, про що буде повідомлено Агентством.

Всі арештовані активи, які реалізуються АРМА на Prozorro.Продажі можна знайти за посиланням.

З молотка підуть й інші активи Медведчука

На початку квітня стало відомо, що АРМА готує до продажу дороговартісний автомобіль Maybach Медведчука та 20 його колекційних наручних годинників.

19 квітня АРМА оголосила про початок реалізації картин Медведчука. Тоді ж, за ініціативи Нацагентства, для збереження культурної спадщини України, до огляду картин було ініційовано залучення експертів для проведення мистецтвознавчої експертизи.

Майже половина полотен, які належали Віктору Медведчуку, мають історичну і культурну цінність. Решта картин не мають такої цінності і буде продана.

У березні агентство розпочало процес продажу арештованої яхти Медведчука Royal Romance. Це перший у практиці АРМА та загалом в історії України випадок реалізації заарештованого активу за кордоном. Арешт відбувся у Хорватії: окружний суд міста Спліт на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance.

В середині травня яхта Royal Romance перейшла під прапор України та набула статус українського судна, однак у липні окружний суд Спліта скасував арешт яхти Royal Romance, що ставить під загрозу можливість її реалізації і призводить до ризику втрати активу.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабмін вніс зміни до постанов №719 та №558, таким чином дозволивши АРМА продавати арештоване за кордоном майно підсанкційних осіб, до якого належить і яхта Медведчука.

Зазначимо також, що в 2023 році 17 автомобілів, арештованих у родичів ексдепутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України.