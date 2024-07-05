Мін'юст подав позов у ВАКС щодо конфіскації активів Медведчука і його дружини

Міністерство юстиції у позові до Вищого антикорупційного суду просить конфіскувати активи Віктора Медведчука й Оксани Марченко у зв'язку із санкціями.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Там зазначають, що Медведчук та Марченко є наближеними до керівництва Російської Федерації, а також перебувають в особистих дружніх зв’язках з лідером РФ Володимиром Путіним.

До стягнення Міністерством юстиції заявлено майно, яким Медведчук та Марченко володіють прямо та опосередковано (через фізичних та юридичних осіб).

Зокрема, мова йде про:

24 автомобіля;

2 повітряних судна (літак Gulfstream G650, гвинтокрил Bell-427);

1 прогулянкове судно (типу Azimut benetti spa, назва судна – "Романс 1");

нерухоме майно (більше 20 об’єктів);

корпоративні права 22 юридичних осіб (обленерго, телеканали тощо);

майнові права на 8 торгівельних марок;

грошові кошти подружжя (в еквіваленті близько 1,9 млн грн);

більше 1000 одиниць історико-культурних та матеріальних цінностей (годинники, ювелірні вироби, картини, гарнітури, предмети інтер’єру, залізничний вагон-ресторан з меблями).

Нагадаємо, у квітні АРМА оголосило про початок реалізації картин Медведчука. Тоді ж, за ініціативи Нацагентства, для збереження культурної спадщини України, до огляду картин було ініційовано залучення експертів для проведення мистецтвознавчої експертизи.

Майже половина полотен, які належали Віктору Медведчуку, мають історичну і культурну цінність. Решта картин не мають такої цінності і буде продана.

В середині травня яхта Royal Romance перейшла під прапор України та набула статус українського судна.

А в червні АРМА оголосило про те, що збирається виставити на аукціон два квадроцикли марки BOMBARDIER та баггі марки ТRAXTER.