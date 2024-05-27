Євросоюз ввів санкції проти Медведчука

Євросоюз ухвалив рішення, яке запропонувала Чехія, внести до списку санкцій проросійських українських бізнесменів Віктора Медведчука, Артема Марчевського та медіаплатформу "Голос Європи" (Voice of Europe).

Про це повідомило МЗС Чехії у соцмережі Х, передає Укрінформ.

"Чеській дипломатії вдалося домогтися внесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на Росію", - йдеться у заяві МЗС.

Відтепер, згідно з повідомленням, всі обмеження проти зазначених осіб та платформи, запроваджені раніше Чехією, діють у всіх 27 країнах-членах ЄС.

Медведчуку та Марчевському тепер заборонено в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС. Усі кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території ЄС.

Уряд Чехії включив "Голос Європи" та двох бізнесменів до національного списку санкцій ще наприкінці березня. За даними чеських спецслужб, це була проросійська мережа, яка намагалася вплинути на політиків у низці європейських країн.

Нагадаємо, що Чехія 27 березня запровадила санкції проти ексдепутата України Віктора Медведчука та його соратника Артема Марчевського, який був генеральним продюсером заблокованого телеканалу "112 Україна".

А через "Голос Європи" агенти підкуповували проросійських європейських політиків, а також розповсюджували проросійські сюжети, щоб дискредитувати Україну та її прихильників у Європі.

Додамо, що у лютому 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій щодо тодішнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, його оточення, а також підконтрольних їм юридичних осіб.

Серед компаній, котрі потрапили під обмеження, була "ПрикарпатЗахідтранс", яка експлуатувала ділянку нафтопроводу "Самара-Західний напрямок". Прокачку пального цим трубопроводом здійснювала компанія Proton Energy, власником якої називали друга Медведчука – ізраїльтянина Нісана Мойсеєва. Саме ця фірма контролювала мережу АЗС Glusco.

У лютому 2024 року Верховний суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу “Самара - Західний напрямок”. Цей актив загальновідомий у народі як "труба Медведчука".