Евросоюз ввел санкции против Медведчука

Евросоюз принял решение, предложенное Чехией, внести в список санкций пророссийских украинских бизнесменов Виктора Медведчука, Артема Марчевского и медиаплатформу "Голос Европы" (Voice of Europe).

Об этом сообщил МИД Чехии в соцсети Х, передает Укринформ.

"Чешской дипломатии удалось добиться внесения в санкционный список ЕС трех организаций, работающих на Россию", - говорится в заявлении МИД.

Теперь, согласно сообщению, все ограничения против указанных лиц и платформы, введенные ранее Чехией, действуют во всех 27 странах-членах ЕС.

Медведчуку и Марчевскому теперь запрещен въезд и транзит через все страны-члены ЕС. Все средства и экономические ресурсы всех трех юридических лиц заморожены по всей территории ЕС.

Правительство Чехии включило "Голос Европы" и двух бизнесменов в национальный список санкций еще в конце марта. По данным чешских спецслужб, это была пророссийская сеть, пытавшаяся повлиять на политиков в ряде европейских стран.

Напомним, что Чехия 27 марта ввела санкции против экс-депутата Украины Виктора Медведчука и его соратника Артема Марчевского, являвшегося генеральным продюсером заблокированного телеканала "112 Украина".

А через "Голос Европы" агенты подкупали пророссийских европейских политиков, а также распространяли пророссийские сюжеты, чтобы дискредитировать Украину и ее сторонников в Европе.

Добавим, что в феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении тогдашнего нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, его окружения, а также подконтрольных им юридических лиц.

Среди попавших под ограничения компаний была "ПрикарпатЗападтранс", которая эксплуатировала участок нефтепровода "Самара-Западное направление". Прокачку горючего по этому трубопроводу осуществляла компания Proton Energy, владельцем которой называли друга Медведчука – израильтянина Нисана Моисеева. Именно эта фирма контролировала сеть АЗС Glusco.

В феврале 2024 года Верховный суд окончательно признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода Самара - Западное направление. Этот актив общеизвестен в народе как "труба Медведчука".