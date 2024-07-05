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Минюст подал иск в ВАКС о конфискации активов Медведчука и его жены
Министерство юстиции в иске к Высшему антикоррупционному суду просит конфисковать активы Виктора Медведчука и Оксаны Марченко в связи с санкциями.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Там отмечают, что Медведчук и Марченко приближены к руководству Российской Федерации, а также находятся в личных дружеских связях с лидером РФ Владимиром Путиным.
К взысканию Министерством юстиции заявлено имущество, которым Медведчук и Марченко владеют прямо и косвенно (через физические и юридические лица).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В частности, речь идет о:
- 24 автомобилях;
- 2 воздушных суднах (самолет Gulfstream G650, вертолет Bell-427);
- 1 прогулочном судне (типа Azimut benetti spa, название судна – "Романс 1");
- недвижимом имуществе (более 20 объектов);
- корпоративных правах 22 юридических лиц (облэнерго, телеканалы и т.п.);
- имущественных правах на 8 торговых марок;
- денежных средствах супругов (в эквиваленте около 1,9 млн грн);
- более 1000 единицах историко-культурных и материальных ценностей (часы, ювелирные изделия, картины, гарнитуры, предметы интерьера, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью).
Напомним, в апреле АРМА объявило о начале реализации картин Медведчука. Тогда же, по инициативе Нацагентства, для сохранения культурного наследия Украины, в обзор картин было инициировано привлечение экспертов для проведения искусствоведческой экспертизы.
Почти половина полотен, принадлежавших Виктору Медведчуку, имеют историческую и культурную ценность. Остальные картины не имеют такой ценности и будут проданы.
В середине мая яхта Royal Romance перешла под флаг Украины и приобрела статус украинского судна.
А в июне АРМА объявило о том, что собирается выставить на аукцион два квадроцикла марки BOMBARDIER и багги марки ТRAXTER.