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Общество
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Минюст подал иск в ВАКС о конфискации активов Медведчука и его жены

Минюст подал иск в ВАКС о конфискации активов Медведчука и его жены
Фото: wikimedia.org

Министерство юстиции в иске к Высшему антикоррупционному суду просит конфисковать активы Виктора Медведчука и Оксаны Марченко в связи с санкциями.

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Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Там отмечают, что Медведчук и Марченко приближены к руководству Российской Федерации, а также находятся в личных дружеских связях с лидером РФ Владимиром Путиным.

К взысканию Министерством юстиции заявлено имущество, которым Медведчук и Марченко владеют прямо и косвенно (через физические и юридические лица).

В частности, речь идет о:

  • 24 автомобилях;
  • 2 воздушных суднах (самолет Gulfstream G650, вертолет Bell-427);
  • 1 прогулочном судне (типа Azimut benetti spa, название судна – "Романс 1");
  • недвижимом имуществе (более 20 объектов);
  • корпоративных правах 22 юридических лиц (облэнерго, телеканалы и т.п.);
  • имущественных правах на 8 торговых марок;
  • денежных средствах супругов (в эквиваленте около 1,9 млн грн);
  • более 1000 единицах историко-культурных и материальных ценностей (часы, ювелирные изделия, картины, гарнитуры, предметы интерьера, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью).

Напомним, в апреле АРМА объявило о начале реализации картин Медведчука. Тогда же, по инициативе Нацагентства, для сохранения культурного наследия Украины, в обзор картин было инициировано привлечение экспертов для проведения искусствоведческой экспертизы.

Почти половина полотен, принадлежавших Виктору Медведчуку, имеют историческую и культурную ценность. Остальные картины не имеют такой ценности и будут проданы.

В середине мая яхта Royal Romance перешла под флаг Украины и приобрела статус украинского судна.

А в июне АРМА объявило о том, что собирается выставить на аукцион два квадроцикла марки BOMBARDIER и багги марки ТRAXTER.

Автор:
Ольга Колесниченко