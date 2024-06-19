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Квадроциклы и багги Медведчука будут проданы на аукционе (ФОТО)
Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), продолжает реализацию имущества бывшего депутата Виктора Медведчука и выставляет на аукцион два квадроцикла марки «BOMBARDIER» и багги марки «TRAXTER».
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
Она отметила, что в мае АРМА провела открытый конкурсный отбор юридического лица, которое будет реализовывать эти транспортные средства.
По решению конкурсной Комиссии победителем было избрано – ЧП "Тендер Онлайн", с которым АРМА заключило договор.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Сейчас организатор заканчивает оценку активов (квадроциклов и багги), после которой пройдут торги на портале Прозорро.Продажи.
С молотка уйдут и другие активы Медведчука
В начале апреля стало известно, что АРМА готовит к продаже дорогостоящий автомобиль Maybach Медведчука и 20 его коллекционных наручных часов.
19 апреля АРМА объявила о начале реализации картин Медведчука. Тогда же, по инициативе Нацагентства, для сохранения культурного наследия Украины, в обзор картин было инициировано привлечение экспертов для проведения искусствоведческой экспертизы.
Почти половина полотен, принадлежавших Виктору Медведчуку, имеют историческую и культурную ценность. Остальные картины не имеют такой ценности и будут проданы.
В марте агентство начало процесс продажи арестованной яхты Медведчука Royal Romance. Это первый в практике АРМА и в целом в истории Украины случай реализации арестованного актива за рубежом. Арест прошел в Хорватии: окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance. В середине мая яхта Royal Romance перешла под флаг Украины и приобрела статус украинского судна.
Напомним, в ноябре 2023 года Кабмин внес изменения в постановления №719 и №558, таким образом разрешив АРМА продавать арестованное за рубежом имущество подсанкционных лиц, к которому относится и яхта Медведчука.
Отметим, что в 2023 году 17 автомобилей, арестованных у родственников эксдепутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, передали на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины.