"Труба Медведчука": нардепу та спільникам повідомили про підозру

Правоохоронці зібрали докази у справі про незаконну приватизацію нафтопроводу “Самара-Західний напрямок”. Внаслідок цього екснардепу Віктору Медведчуку та чотирьом колишнім топменеджерам “Прикарпатзахідтрансу” повідомлено про підозру у заволодінні та управлінні нафтопроводом. Про це повідомляє СБУ.

Зокрема, підозри висунуті за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу); ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація набуття, володіння та використання коштів, що передували легалізації доходів).

Процесуальне керівництво у справі здійснюють Офіс Генерального прокурора та Харківська обласна прокуратура.

Деталі справи

Згідно з матеріалами правоохоронців, організатором незаконної приватизації є Віктор Медведчук, який розпочав реалізацію схеми у 2015 році у координації з високими посадовими особами України та РФ. Медведчук залучив третіх осіб, які отримали керівні посади на підприємстві, що здійснило приватизацію нафтопроводу.

Зазначається, що нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок" після розпаду СРСР залишився у власності Росії. Україна через суди домагалася підтвердження свого права на нафтопровід, і тільки у 2014-2015 роках це право було підтверджено Апеляційним та Вищим господарським судами.

Фото: СБУ

Проте Медведчук, з підтримкою тодішнього керівництва України, зумів скасувати це рішення через Рівненський господарчий суд і організувати продаж нафтопроводу швейцарській компанії під контролем учасників схеми.

Після захоплення нафтопроводу Медведчук і його спільники забезпечили експлуатацію об'єкта через компанію "Прикарпатзахідтранс" та перевели прибутки на рахунки афілійованих іноземних компаній.

Зазначається, що вся ця інформація підтверджена доказами, що є у розпорядженні НАБУ та СБУ, а також показаннями самого Віктора Медведчука, наданими ним під час обміну з РФ.

З травня 2019 року прокачування дизельного пального через нафтопровід було зупинено з метою повернення об'єкта у державну власність. У січні 2024 року Верховний суд України остаточно підтвердив, що українська частина нафтопроводу є державною власністю.

Наразі триває досудове розслідування, і правоохоронні органи вживають заходів для притягнення підозрюваних, які перебувають за кордоном, до відповідальності та встановлюють усіх причетних до цієї незаконної оборудки.