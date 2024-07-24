"Труба Медведчука": нардепу и сообщникам сообщили о подозрении

Правоохранители собрали доказательства по делу о незаконной приватизации нефтепровода "Самара-Западное направление". В результате экснардепу Виктору Медведчуку и четырем бывшим топменеджерам "Прикарпатзападтранса" сообщено о подозрении в завладении и управлении нефтепроводом. Об этом сообщает СБУ.

В частности, подозрения выдвинуты по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа); ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация приобретения, владения и использования средств, предшествующих легализации доходов).

Процессуальное руководство по делу осуществляют Офис Генерального прокурора и Харьковская областная прокуратура.

Детали дела

Согласно материалам правоохранителей, организатором незаконной приватизации Виктор Медведчук, который начал реализацию схемы в 2015 году в координации с высокими должностными лицами Украины и РФ. Медведчук привлек третьих лиц, получивших руководящие должности на предприятии, которое провело приватизацию нефтепровода.

Отмечается, что нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" после распада СССР остался в собственности России. Украина через суды добивалась подтверждения своего права на нефтепровод и только в 2014-2015 годах это право было подтверждено Апелляционным и Высшим хозяйственным судами.

Фото: СБУ

Однако Медведчук с поддержкой тогдашнего руководства Украины сумел отменить это решение через Ровенский хозяйственный суд и организовать продажу нефтепровода швейцарской компании под контролем участников схемы.

После захвата нефтепровода Медведчук и его сообщники обеспечили эксплуатацию объекта через компанию "Прикарпатзападтранс" и перевели доходы на счета аффилированных иностранных компаний.

Отмечается, что вся эта информация подтверждена доказательствами, находящимися в распоряжении НАБУ и СБУ, а также показаниями самого Виктора Медведчука, предоставленными им при обмене с РФ.

С мая 2019 года прокачка дизельного горючего через нефтепровод была остановлена с целью возвращения объекта в государственную собственность. В январе 2024 года Верховный суд Украины окончательно подтвердил, что украинская часть нефтепровода является государственной собственностью.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, и правоохранительные органы принимают меры по привлечению находящихся за рубежом подозреваемых к ответственности и устанавливают всех причастных к этой незаконной сделке.