Шмигаль збирається призначити головою АРМА нелегітимно обрану Думу - Лемєнов

Прем’єр Денис Шмигаль має намір протягнути через Кабмін призначення на посаду голови Державного агентства з управління та розшуку активів (АРМА) Олени Думи, яку громадські активісти називають нелегитимно обраною.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook засновник громадської антикорупційної організації StateWatch Олександр Лємєнов.

“Сьогодні о 15-00 збирається Кабмін, Денис Шмигаль, який збирається призначити нелегітимну "переможницю" конкурсу на посаду глави АРМА Олену Думу.

Уряд в нас який? Колегіальний. Отож, Юлія Свириденко, Ольга Стефанишина, Олександр Кубраков, Ірина Верещук, Михайло Федоров, Вадим Гутцайт, Оксен Лісовий, Віктор Ляшко, Сергій Марченко, Денис Малюська, Олег Немчінов.

Зважте на позицію міжнародних партнерів, профільних громадських організацій, просто здравої логіки. Бо якраз Ви і будете нести відповідальність за провали, які допустить на посаді нелегітимно обрана Олена Дума, яка станом на зараз має лише 5 голосів. І протокол засідання, до слова, досі не підписаний. А саме це є правовою підставою звернення до Вас з метою призначення”, - написав Лємєнов.

Ухвалення рішення про призначення Думи може закінчитися кримінальними справами в НАБУ проти членів уряду, вважають громадські активісти.

Нагадаємо, 28 червня конкурсна комісія визначила нового директора Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) – держпосадовицю Олену Думу. Одразу після завершення конкурсу антикорупційні організації Transparency International Ukraine, Центр протидії корупції та StateWatch виступили з різкою критикою Думи та закликали Кабінет Міністрів не призначати її на посаду. Чекати рішення уряду не довелося – 30 червня свій голос за неї відкликав один з членів комісії, адвокат Дмитро Остапенко. Тепер у конкурсі мало б відбутися повторне голосування, але Кабмін вирішив винести питання на розгляд, не чекаючи на це.

Серед головних претензій до потенційної очільниці АРМА з боку антикорупційних органів – відсутність досвіду, політичні звʼязки та підозри у співпраці з РФ. Серед громадської спільноти існують припущення про контакти Олени Думи з екскерівником кримського управління СБУ, підозрюваним у держзраді Олегом Кулінічем, ідеться у заяві Transparency International.

Антикорупційні організації також звернули увагу, що у 2019-му Дума брала участь у пресконференції з Семом Кісліним. Transparency International та Центр протидії корупції припускають, що Кіслін є фінансовим донором Рудольфа Джуліані, котрий, як писала the NYT, міг займатися дискредитацією передвиборної кампанії Джо Байдена за дорученням Дональда Трампа.