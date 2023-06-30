Шмигаль собирается назначить председателем АРМА нелегитимно избранную Думу – Леменов

Премьер Денис Шмигаль намерен протащить через Кабмин назначение на должность главы Государственного агентства по управлению и розыску активов (АРМА) Елены Думы, которую общественные активисты называют нелегитимно избранной.

Об этом написал на своей странице в Facebook основатель общественной антикоррупционной организации StateWatch Александр Леменов.

Сегодня в 15-00 собирается Кабмин, Денис Шмигаль, который собирается назначить нелегитимную "победительницу" конкурса на должность главы АРМА Елену Думу.

Правительство у нас какое? Коллегиальное. То то же, Юлия Свириденко, Ольга Стефанишина, Александр Кубраков, Ирина Верещук, Михаил Федоров, Вадим Гутцайт, Оксен Лесовой, Виктор Ляшко, Сергей Марченко, Денис Малюска, Олег Немчинов.

Учтите позицию международных партнеров, профильных общественных организаций, просто здравой логики. Потому как раз Вы и будете нести ответственность за провалы, которые допустит на посту нелегитимно избранная Елена Дума, которая на сегодняшний день имеет только 5 голосов. И протокол заседания, к слову, до сих пор не подписан. А именно это правовое основание обращения к Вам с целью назначения”, - написал Леменов.

Принятие решения о назначении Думы может закончиться уголовными делами в НАБУ против членов правительства, считают общественные активисты.

Напомним, 28 июня конкурсная комиссия определила нового директора Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) – Елену Думу. После завершения конкурса антикоррупционные организации Transparency International Ukraine, Центр противодействия коррупции и StateWatch выступили с резкой критикой Думы и призвали Кабинет Министров не назначать ее на должность. Ждать решения правительства не пришлось – 30 июня свой голос за нее отозвал один из членов комиссии, адвокат Дмитрий Остапенко. Теперь в конкурсе должно было состояться повторное голосование, но Кабмин решил вынести вопрос на рассмотрение, не дожидаясь этого.

Среди главных претензий к потенциальному руководителю АРМА со стороны антикоррупционных органов – отсутствие опыта, политические связи и подозрения в сотрудничестве с РФ. Среди общественного сообщества существуют предположения о контактах Елены Думы с экс-руководителем крымского управления СБУ, подозреваемым в госизмене Олегом Кулиничем, говорится в заявлении Transparency International.

Антикоррупционные организации также обратили внимание, что в 2019 Дума принимала участие в пресс-конференции с Сэмом Кислиным. Transparency International и Центр противодействия коррупции предполагают, что Кислин является финансовым донором Рудольфа Джулиани, который, как писала NYT, мог заниматься дискредитацией предвыборной кампании Джо Байдена по поручению Дональда Трампа.