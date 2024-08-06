Вслед за Госаудитслужбой оценку работы АРМА начинает Счетная палата

Счетная палата начинает аудит расходов государственного бюджета и управления активами Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупции и преступлений (АРМА). Аудит будет охватывать деятельность АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Одной из важных задач работы АРМА является сохранение активов, сохранение (по возможности – увеличение) их экономической стоимости со времени передачи до времени определения дальнейшей их судьбы", — отметили в сообщении.

Аудиторы Счетной палаты проверят эффективность и соответствие действий АРМА законодательным требованиям в области управления активами, их учета и отчетности, а также использование средств государственного бюджета на эти цели. Аудит включает элементы проверки соответствия и эффективности.

По результатам аудита будут определены тенденции в деятельности АРМА за последние годы и проблемы, включая возникшие из-за широкомасштабной агрессии России. Счетная палата предоставит рекомендации по улучшению работы АРМА по сохранению экономической стоимости активов и увеличению поступлений в Государственный бюджет Украины.

Напомним, что в мае 2024 года Государственная аудиторская служба также приступила к проверке Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и преступных действий. Аудиторы проверяли как законность и эффективность использования бюджетных средств, так и полноту выполнения функций АРМА по оценке, учету и управлению активами.

В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения: многие активы, переданные АРМА, не были должным образом обработаны, и отсутствовали решения об их дальнейшем использовании или продаже. Отдельные управляющие, получив активы, сталкиваются с трудностями из-за незавершенных процессов передачи или аварийного состояния объектов.

Кроме того, активы непродолжительного хранения, такие как зерно, духи и алкоголь, потеряли свою ценность из-за несвоевременной продажи на аукционах. Также были обнаружены случаи потери имущества из-за несанкционированного использования посторонними лицами и непринятия АРМА необходимых мер по его возврату, что привело к накоплению долгов за коммунальные услуги.

Напомним, что созданное в 2016 году Агентство по розыску и менеджменту активов является центральным органом власти с особым статусом. Функциями АРМА являются выявление и розыск активов, которые могут быть арестованы в рамках уголовных производств, а также собственно управление арестованными активами или активами, конфискованными как необоснованно приобретенные.

Последний год агентством руководит Елена Дума, против назначения которой в свое время выступили послы стран "Большой семерки" и антикоррупционные общественные организации в Украине.

Скандалы вокруг арестованных активов во время войны

При этом следует отметить, что полномасштабная война существенно изменила фактическую роль агентства, поскольку она стала получать для дальнейшего распоряжения арестованные активы россиян и белорусов, а также украинских коллаборантов.

Однако соответствующие действия повлекли за собой ряд конфликтных ситуаций в отношении таких активов. В частности, из-за наличия среди акционеров производителя минеральных вод IDS Ukraine (бренды "Моршинская", "Миргородская") российских подсанкционных бизнесменов Михаила Фридмана и Германа Хана корпоративные права компании были арестованы и переданы в управление ее конкуренту – "Карпатским минеральным водам", находящимся в IDS вызывало предполагаемое беспокойство и возмущение.

Напомним также, что компания "Нафтогаз Ойл Трейдинг", которой агентство передало сеть АЗС Glusco, связываемую с эксдепутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком, оказалась неэффективным управленцем. Как стало известно, в течение октября 2022 – июня 2023 годов компания потратила на управление заправками в 12 раз больше, чем получила доходы с них.

После этого АРМА расторгло договор управление и отдала сеть АЗС "Укрнафте". Более того, уже постфактум, в феврале 2024 года, "Нефтегаз Ойл Трейдинг" оштрафовали за отсутствие согласование Антимонопольного комитета на получение Glusco в управлении.

Однако из-за затягивания с получением такого разрешения от АМКУ для "Укрнафты" АРМА заявляло о планы забрать актив и у нее, однако в конце концов сторонам удалось договориться .

"Укрнафте", напомним, было передано и 110 арестованных объектов сети АЗС "Татнефть", включая собственно 70 заправок. Однако госкомпания недавно пожаловалась , что пригодными для работы из них осталось всего 15, а остальные — в неудовлетворительном состоянии или вообще разрушены.

Другой громкой ситуацией недавно стало заявление об обнаружении АРМА неэффективности управления 126 объектами недвижимости ООО "ЖК Воздвиженка". Сама же компания заявила о безосновательной блокировке своего бизнеса со стороны агентства.

Что говорят в самом АРМА о своей эффективности

Согласно отчета за 2023 год , агентство обеспечило поступления в госбюджет 191 миллиона гривен, из которых 101,3 миллиона – от управления активами (в 2022 году было втрое меньше – 34,79 миллиона гривен). Еще 89,7 миллионов гривен поступило от продажи активов, находившихся в управлении АРМА (в 2022 году не поступило вообще ничего).

Расходы госбюджета для обеспечения деятельности АРМА в 2023 году составили 171,7 миллиона гривен. Таким образом, польза от деятельности этого органа хотя и впервые превысила затраты на его содержание, но составила менее 20 миллионов гривен, то есть в среднем 1,6 миллиона гривен (сейчас это всего лишь 40 тысяч долларов) в месяц.

При этом АРМА получила от продажи арестованных активов гораздо больше — 570,6 миллиона гривен, положив средства на депозиты и заработав на этом более 45,3 миллиона гривен. В целом депозитный портфель АРМА по результатам 2023 достиг рекордного значения 1,8 миллиарда гривен.

Также АРМА за год накупила "военных" ОВГЗ более чем на 2,8 миллиарда гривен (в целом их стало на 3,7 миллиарда гривен, а доход в 2023 году от гособлигаций составил 195,9 миллиона гривен).

Напомним также, что в апреле Верховная Рада разрешила АРМА покупать "военные" облигации за иностранную валюту. 14 мая этот закон подписал президент Владимир Зеленский.