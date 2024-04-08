Менеджмент IDS Ukraine опасается разгрома предприятия в случае передачи компании в управление конкуренту

Топ-менеджеры крупнейшего украинского производителя минеральных вод компания IDS Ukraine (бренды "Моршинская", "Миргородская") обеспокоены решением Нацагентства по розыску и управлению активами (АРМА) о передаче арестованных корпоративных прав компании в управление их конкуренту – компании "Карпатские минеральные воды". В IDS Ukraine считают, что в результате компания-лидер рынка будет фактически разрушена.

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Как пояснил директор по юридическим вопросам IDS Ukraine Вадим Вычка, в соответствии с правилами конкурса по выбору управителя планы КМВ были публично обнародованы, и они направлены на подрыв будущего для производителя "Моршинской" и "Миргородской".

"Первым шагом будет смена менеджмента, то есть установление операционного контроля над компанией. Последующими шагами станут оптимизация производства и персонала", – предупреждает Вычка.

Директор Моршинского завода минеральных вод (МЗМВ) "Оскар" Юрий Баган отметил, что оптимизировать работу предприятия нет никакой необходимости. IDS занимает 40% украинского рынка минеральных вод, и смогла в условиях честной конкуренции достичь рыночного лидерства именно благодаря высокой эффективности производства и менеджмента на всех уровнях – от конвейера до центрального офиса.

В то же время КМВ, владеющие брендом "Карпатська джерельна" и занимающие в данный момент около 10% рынка, собираются запускать новый завод по разливу своей воды.

Фото: Валерий Шишка

В IDS подозревают, что заявленная оптимизация направлена на то, чтобы КМВ смогли увеличить свою рыночную долю за счет "каннибализации" рыночной доли крупнейшего оператора рынка, а нынешний менеджмент IDS не смог этому противодействовать.

Помимо этого, при проведении конкурса по выбору управителя корпоративными правами компания IDS Ukraine была оценена несправедливо: ее стоимость оказалась занижена в два раза по сравнению с оценками от авторитетных компаний с мировыми именами.

При этом занижение стоимости IDS Ukraine снижает ответственность ее потенциального управителя за некачественное управление, деградацию этого актива или даже его уничтожение.

Также удивление украинского топ-менеджмента IDS Ukraine и независимых экспертов вызывает выбор чиновников, которые приняли предложение будущего возможного управителя, предложившего государству ежемесячно уплачивать для бюджета 2 млн грн в месяц.

Фото: Валерий Шишка

В то же время под управлением действующего менеджмента налоговые отчисления компании лишь за январь текущего года превысили 73 млн грн — в 36 раз больше, чем обещает потенциальный управитель.

В годовом же исчислении эта разница вообще несопоставима: за 2023 год под управлением действующего менеджмента компанией уплачено 800 млн грн налогов, а потенциальный внешний управитель обещает платить лишь 24 млн грн.

Создатель бренда "Моршинская", входящего в список самых дорогих украинских брендов со стоимостью свыше полумиллиарда долларов, миноритарий IDS Ukraine и директор по корпоративным вопросам компании Всеволод Билас считает, что передача корпоративных прав в управление конкуренту – нонсенс.

"Логично было бы привлечь в качестве управителя инвестиционных банкиров или кого-то, кто реально заинтересован в дальнейшем успехе компании, повышении ее рыночной стоимости",- заявил он.

Всеволод Билас. Фото: Валерий Шишка

Ранее гендиректор IDS Ukraine Марко Ткачук заявил, что при условии сохранения текущих темпов ее развития действующим менеджментом капитализация компании может достичь 500 млн долларов и она будет интересна в качестве объекта для инвестиций компаниям с мировыми именами. Передача же ее в управление меньшему конкуренту превратит компанию в "токсичные руины", которые будут отпугивать серьезных инвесторов.

Билас добавил, что компания продолжает оспаривать арест и передачу 100% корпоративных прав в управление, поскольку акционерам под санкциями принадлежит лишь 49%, тогда как более половины компании принадлежит акционерам, не находящимся под санкциями и не имеющим отношения к России.

Сейчас возможность передачи корпоративных прав IDS Ukraine и МЗМВ "Оскар" в управление "Карпатским минеральным водам" рассматривает Антимонопольный комитет: есть опасения монополизации рынка в случае появления его оператора с долей, близкой к 50%. Кроме того, напоминает Билас, он как акционер также еще имеет право оспорить арест и внешнее управление компанией в судебном порядке.

Билас и Баган подчеркивают, что, несмотря на все эти обстоятельства, развитие IDS Ukraine и ее завода в Моршине не останавливаются. Компания осваивает принципиально новые для себя рыночные ниши, запуская новые продукты — линейки энергетиков "Воля" и сокосодержащего напитка "Лимонада", а в конце марта запущен новый, четвертый, вкус лимонада "Мохито".

Фото: Валерий Шишка

Компания за 2023 год заплатила 800 млн грн налогов — на 100 млн больше, чем за 2022. Помимо этого, обновленная стратегия развития и роста компании опирается на развитие экспорта — ее продукция имеет действующие сертификаты соответствия директивам и нормативам ЕС, и для нее открыт не только европейский, но и весь мировой рынок.

Мэр Моршина Руслан Ильницкий также обеспокоен развитием ситуации вокруг компании, поскольку на заводе "Оскар" работают 650 человек: это крупный работодатель и налогоплательщик для города с 5 тысячами жителей.

"В Covid завод был крупнейшим источником доходов городского бюджета. Он обеспечивал до 40% поступлений. Даже сейчас завод формирует 13% наших доходов", - рассказал он.

Отметим, что IDS Ukraine и ее предприятия не просто работают в Украине и обеспечивают рабочие места для трех тысяч своих сотрудников в разных локациях, но и делают огромный вклад в предотвращение гуманитарной катастрофы своими социальными инициативами, не говоря уже об укреплении обороноспособности страны путем наполнения бюджета Украины.

Так, в 2022 году компания все свои доходы направила на гуманитарные проекты для помощи людям, армии, спасателям и медикам. Общие масштабы гуманитарных проектов компании превышают 320 млн грн.

Арест корпоративных прав IDS Ukraine

В 2022 году АРМА получило в управление корпоративные права 100% кипрского предприятия International Distribution Systems Limited на основании определения Шевченковского районного суда Киева по ходатайству Бюро экономической безопасности Украины. Причина ареста, по данным БЭБ, - наличие среди акционеров IDS, бизнесменов Михаила Фридмана и Германа Хана, находящихся под санкциями.

В марте 2023 года АРМА с многочисленными нарушениями провело конкурс на управление 100% корпоративных прав МЗМВ "Оскар" и 100% IDS Ukraine, победителем которого признала "Карпатские минеральные воды".

В IDS Ukraine подчеркивают: подсанкционные бизнесмены Михаил Фридман, Андрей Косогов и Петр Авен владеют менее 50% IDS Ukraine, поэтому решение об аресте 100% корпоративных прав бьет по другим, в том числе украинским акционерам компании.

Более того, Герман Хан вообще не является акционером группы. Действующий же топ-менеджмент компаний никак не связан с основанной Фридманом и Ханом "Альфа-Групп". В компании называют фиктивным эпизод уголовного производства БЭБ, в рамках которого было принято определение Шевченковского райсуда: он был спродуцирован лишь ради ареста акций, а расследование в целом фактически не ведется.

Также IDS Ukraine настаивает, что для управления корпоративными правами арестованного имущества управитель должен иметь соответствующую лицензию Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которой у КМВ нет.