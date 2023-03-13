АРМА выбрало управляющего для арестованных активов производителя "Моршинской"

ООО "Карпатские минеральные воды" победило в конкурсе по отбору управляющего для арестованных активов IDS Ukraine, которая производит, в частности, "Моршинскую". Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

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В ведомстве отметили, что после проведения оценки арестованных корпоративных прав с победителем отбора будет заключен договор управления.

Всего документы на участие в конкурсе подавали 10 участников, девять из которых направили свои предложения в определенный для этого срок, а одна компания подала документы после окончания дедлайна.

Отметим, что "Карпатские минеральные воды" являются производителем "Карпатской джерельной".

Напомним, в июне 2022 года были арестованы корпоративные права IDS Ukraine, которые в ноябре были переданы АРМА.

10 февраля агентство объявило о приеме документов на конкурс по поиску управляющего для ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар", ЧП "ИВА", ООО "Мощность", ООО "ИДС Аква сервис", ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы", ЧАО" Миргородский завод минеральных вод" и ДП "Нова.Ком".

Как сообщал один из акционеров IDS Ukraine Всеволод Билас, непосредственно ею владеет кипрская International Distribution Systems Limited. Бенефициарами группы являются действующие вместе члены семьи Бадри Патаркацишвили, которые, по его словам, являются гражданами Великобритании (имеют долю 34%), правительство Грузии (7,73%) и ряд миноритарных акционеров (имеют примерно по 10%).

IDS Ukraine была основана в 1996 году и является крупнейшим украинским производителем бутылированных вод, владея торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Аляска" и "Аква Лайф", а также является эксклюзивным импортером в Украину грузинской минеральной воды "Боржоми". В состав холдинга входят Моршинский и Миргородский заводы минеральных вод, дистрибуционная компания ИДС и оператор доставки воды "ИДС Аква Сервис".