АРМА обрало управителя для арештованих активів виробника "Моршинської"

ТОВ "Карпатські мінеральні води" перемогло в конкурсі з відбору управителя для арештованих активів IDS Ukraine, яка виготовляє, зокрема, "Моршинську". Про це повідомила пресслужба Нацагентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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У відомстві зазначили, що після проведення оцінки арештованих корпоративних прав із переможцем відбору буде укладено договір управління.

Загалом документи на участь у конкурсі подавали 10 учасників, девʼять із яких надіслали свої пропозиції у визначений для цього строк, а одна компанія подала документи після закінчення дедлайну.

Зауважимо, що "Карпатські мінеральні води" є виробником "Карпатської джерельної".

Нагадаємо, в червні 2022 року було заарештовано корпоративні права IDS Ukraine, які в листопаді були передані до АРМА.

10 лютого агентство оголосило про прийом документів на конкурс з пошуку управителя для ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПП "ІВА", ТОВ "Потужність", ТОВ "ІДС Аква сервіс", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи", ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" та ДП "Нова.Ком".

Як повідомляв один із акціонерів IDS Ukraine Всеволод Білас, безпосередньо нею володіє кіпрська International Distribution Systems Limited. Бенефіціарами ж групи є діючі разом члени сім’ї Бадрі Патаркацишвілі, які, за його словами, є громадянами Великої Британії (мають частку 34%), уряд Грузії (7,73 %) та низка міноритарних акціонерів (мають приблизно по 10%).

IDS Ukraine була заснована у 1996 році і є найбільшим українським виробником бутильованих вод, володіючи торговими марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф", а також є ексклюзивним імпортером до України грузинської мінеральної води "Боржомі". До складу холдингу входить Моршинський та Миргородський заводи мінеральних вод, дистрибуційна компанія ІДС та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".