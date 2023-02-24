Виробник "Трускавецької" відреагував на звинувачення власника "Моршинської" щодо конкурсу на арештоване майно

Компанія Dragon Capital, якій належить бренд мінеральної води "Трускавецька", заявила, що готова брати участь у конкурсі щодо управління правами фірми IDS Ukraine, якій належать "Моршинська" та інші торговельні марки, а звинувачення щодо впливу цього процесу на український ринок води — необґрунтовані. Про це йдеться в пресрелізі Dragon Capital.

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IDS Ukraine зазначала, що конкурс Нацагентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на відбір управителя для її арештованого майна призведе до того, що Україна втратить велике підприємство й недоотримає 700 млн грн податків, а 3 000 людей залишаться без роботи.

При цьому компанія заявила, що більше 50% активів компанії належать людям, стосовно яких не застосовано жодних санкцій.

Також IDS Ukraine вказувала, що власник Dragon Capital Томаш Фіала, який закликав провести прозорий конкурс щодо заводів у Моршині та Миргороді, зацікавлений в отриманні контролю над її активами, щоб збільшити долю ринку "Трускавецької".

Тепер у Dragon Capital заявили, що твердження IDS Ukraine — безпідставні.

"Арешт та проведення одночасних конкурсів на управління корпоративними правами і майном є стандартною практикою щодо російських активів. Кейс "Моршинської" є винятковим з незрозумілих причин", — йдеться в повідомленні компанії.

Там додали, що арешт майнових комплексів IDS Ukraine не призводе до зупинки виробництва, а Dragon Capital, як потенційний учасник конкурсу, готова забезпечити збереження робочих місць та відрахувань у бюджет.

Також Dragon Capital вказує, що неросійські акціонери групи IDS Borjomi станом на 24 лютого 2022 року були міноритаріями. Однак у випадку перемоги в конкурсі АРМА копанія готова співпрацювати з такими акціонерами задля збереження вартості їхніх активів.

Нагадаємо, в червні 2022 року було заарештовано корпоративні права IDS Ukraine, які в листопаді були передані до АРМА.

10 лютого агентство оголосило про прийом документів на конкурс з пошуку управителя для ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПП "ІВА", ТОВ "Потужність", ТОВ "ІДС Аква сервіс", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи", ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" та ДП "Нова.Ком".

Як повідомляв один із акціонерів IDS Ukraine Всеволод Білас, безпосередньо нею володіє кіпрська International Distribution Systems Limited. Бенефіціарами ж групи є діючі разом члени сім’ї Бадрі Патаркацишвілі, які, за його словами, є громадянами Великої Британії (мають частку 34%), уряд Грузії (7,73 %) та низка міноритарних акціонерів (мають приблизно по 10%).

IDS Ukraine була заснована у 1996 році і є найбільшим українським виробником бутильованих вод, володіючи торговими марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф", а також є ексклюзивним імпортером до України грузинської мінеральної води "Боржомі". До складу холдингу входить Моршинський та Миргородський заводи мінеральних вод, дистрибуційна компанія ІДС та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".