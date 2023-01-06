Детективи БЕБ передали завод Єрмоліно в управління АРМА

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) активи громадянина Росії на 350 млн грн, йдеться у повідомленні БЕБ. Йому належало одне з найбільших в Україні підприємств з виробництва напівфабрикатів. У серпні згадане майно арештував суд.

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Хоч у повідомленні назви підприємств не згадують, йдеться, очевидно, про "Продукти Єрмоліно". За кілька годин те ж БЕБ повідомило, що за рішенням суду передало у комерційне управління завод великого виробника напівфабрикатів Єрмоліно до управління АРМА.

У БЕБ уточнюють, що передали АРМА комплекс з виготовлення м’ясних заморожених напівфабрикатів загальною площею понад 4 тис. кв. м, житлову будівлю площею 2 тис. кв. м, складське приміщення площею 3,5 тис. кв. м, адміністративні, виробничі будівлі та іншу нерухомість.

В бюро пояснили, що службових осіб цієї компанії було викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування встановлено, що бенефіціарним власником суб’єкта господарської діяльності є громадянин РФ.

Впродовж 2019–2021 років службові особи компанії переказували кошти на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення операцій. Внаслідок таких дій компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн.

Нагадаємо, в Україні завод напівфабрикатів "Єрмоліно" заарештували у серпні минулого року.