Детективы БЭБ передали завод Ермолино в управление АРМА

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) передали Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) активы гражданина России на 350 млн грн, говорится в сообщении БЭБ. Ему принадлежало одно из самых крупных в Украине предприятий по производству полуфабрикатов. В августе имущество арестовал суд.

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Хотя в сообщении названия предприятий не упоминают, речь идет, очевидно, о "Продуктах Ермолино". Через несколько часов то же БЭБ сообщило, что по решению суда передало в коммерческое управление завод крупного производителя полуфабрикатов Ермолино в управление АРМА.

В БЭБ уточняют, что передали АРМА комплекс по производству мясных замороженных полуфабрикатов общей площадью более 4 тыс. кв. м, жилое здание площадью 2 тыс. кв. м, складское помещение площадью 3,5 тыс. кв. м, административные, производственные здания и другую недвижимость.

В бюро объяснили, что должностные лица этой компании были разоблачены в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В ходе досудебного расследования установлено, что бенефициарным собственником субъекта хозяйственной деятельности является гражданин РФ.

В течение 2019-2021 годов должностные лица компании переводили средства на транзитно-конвертационную группу с целью обналичивания и без фактического проведения операций. В результате таких действий компания уклонилась от уплаты налогов на сумму 150 млн грн.

Напомним, в Украине завод полуфабрикатов "Ермолино" был арестован в августе прошлого года.