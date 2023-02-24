Производитель "Трускавецкой" отреагировал на обвинения владельца "Моршинской" касательно конкурса на арестованное имущество

Компания Dragon Capital, которой принадлежит бренд минеральной воды "Трускавецкая", заявила, что готова участвовать в конкурсе по управлению правами фирмы IDS Ukraine, которой принадлежат "Моршинская" и другие торговые марки, а обвинения по влиянию этого процесса на украинский рынок воды – необоснованны. Об этом говорится в пресс-релизе Dragon Capital.

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IDS Ukraine отмечала, что конкурс Нацагентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) на отбор управляющего для ее арестованного имущества приведет к тому, что Украина потеряет крупное предприятие и недополучит 700 млн грн налогов, а 3000 человек останутся без работы.

При этом компания заявила, что более 50% активов компании принадлежат людям, в отношении которых не применены никакие санкции.

Также IDS Ukraine указывала, что владелец Dragon Capital Томаш Фиала, призвавший провести прозрачный конкурс касательно заводов в Моршине и Миргороде, заинтересован в получении контроля над ее активами, чтобы увеличить долю рынка "Трускавецкой".

Теперь в Dragon Capital заявили, что утверждения IDS Ukraine безосновательны.

"Арест и проведение одновременных конкурсов на управление корпоративными правами и имуществом являются стандартной практикой в отношении российских активов. Кейс "Моршинской" является исключительным по непонятным причинам", — говорится в сообщении компании.

Там добавили, что арест имущественных комплексов IDS Ukraine не приводит к остановке производства, а Dragon Capital как потенциальный участник конкурса готова обеспечить сохранение рабочих мест и отчислений в бюджет.

Также Dragon Capital указывает, что нероссийские акционеры группы IDS Borjomi по состоянию на 24 февраля 2022 были миноритариями. Однако в случае победы в конкурсе АРМА компания готова сотрудничать с такими акционерами для сохранения стоимости их активов.

Напомним, в июне 2022 года были арестованы корпоративные права IDS Ukraine, которые в ноябре были переданы АРМА.

10 февраля агентство объявило о приеме документов на конкурс по поиску управляющего для ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар", ЧП "ИВА", ООО "Мощность", ООО "ИДС Аква сервис", ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы", ЧАО "Миргородский завод минеральных вод" и ГП "Нова.Ком".

Как сообщал один из акционеров IDS Ukraine Всеволод Билас, непосредственно ею владеет кипрская International Distribution Systems Limited. Бенефициарами группы являются действующие вместе члены семьи Бадри Патаркацишвили, которые, по его словам, являются гражданами Великобритании (имеют долю 34%), правительство Грузии (7,73%) и ряд миноритарных акционеров (имеют примерно по 10%).

IDS Ukraine была основана в 1996 году и является крупнейшим украинским производителем бутылированных вод, владея торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Аляска" и "Аква Лайф", а также является эксклюзивным импортером в Украину грузинской минеральной воды "Боржоми". В состав холдинга входят Моршинский и Миргородский заводы минеральных вод, дистрибуционная компания ИДС и оператор доставки воды "ИДС Аква Сервис".