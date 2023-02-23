Виробник "Моршинської" не виключає зупинки виробництва: у чому причина

Група компаній IDS Ukraine, яка виробляє та реалізує мінеральну воду під ТМ "Моршинська", "Миргородська" та Borjomi, заявила, що арешт її заводів автоматично зупинить операційну діяльність підприємств.

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Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

"Арешт заводів автоматично зупинить операційну діяльність підприємств. Буде зруйновано працюючий бізнес, а це означає, що без роботи, в умовах війни, залишиться 3000 співробітників IDS Ukraine. Крім цього, держава недоотримає 700 млн гривень податків. Адже саме стільки минулого року заплатила IDS Ukraine у бюджети всіх рівнів", - йдеться в заяві.

В компанії наголошують, що найбільш руйнівним результатом арешту підприємств стане те, що мільйони українців втратять доступ до критично важливого продукту — якісної бутильованої води. Адже IDS Ukraine, що є найбільшим виробником цього товару, єдина компанія, яка може забезпечити той обсяг питної води, який необхідний українському ринку.

Крім цього, арешт заводів та їх неминуча зупинка призведе до того, що держава може втратити велике і сучасне підприємство. Тільки за останні 5 років в нього було інвестовано 2,5 млрд грн.

"Маємо наголосити, що більше 50% активів компанії належать акціонерам, стосовно яких не застосовано жодних санкцій. Ці власники будуть захищати свої права в судах, в тому числі і міжнародних. Якщо підприємства збанкрутують, компенсацію за втрачені активи зазначеним акціонерам заплатить держава", - наголошують в IDS Ukraine.

Там додають, що арешт майна, що належить непідсанкційним акціонерам, стане вкрай негативним сигналом для іноземних інвесторів. Це буде свідчити про те, що держава Україна нехтує правом недоторканості приватної власності.

В ІDS Ukraine виступили категорично проти арешту майна компанії. Пропозицією з боку менеджменту компанії є підписання меморандуму з державними органами, у якому він візьме на себе зобов’язання зі збереження вартості, ефективного функціонування та ринкових позицій компанії.

Нагадаємо, що в червні було заарештовано корпоративні права IDS Ukraine, які надалі, у листопаді 2022 року, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

10 лютого агентство оголосило про прийом документів на конкурс з пошуку управителя для зазначених активів. Йдеться про ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПП "ІВА", ТОВ "Потужність", ТОВ "ІДС Аква сервіс", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи", ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" та ДП "Нова.Ком".

Як повідомляв один з акціонерів IDS Ukraine Всеволод Білас, безпосередньо нею володіє кіпрська International Distribution Systems Limited. Бенефіціарами ж групи є діючі разом члени сім’ї Бадрі Патаркацишвілі, які, за його словами, є громадянами Великої Британії (мають частку 34%), уряд Грузії (7,73 %) та низка міноритарних акціонерів (мають приблизно по 10%).

IDS Ukraine була заснована у 1996 році і є найбільшим українським виробником бутильованих вод, володіючи торговими марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф", а також є ексклюзивним імпортером до України грузинської мінеральної води "Боржомі". До складу холдингу входить Моршинський та Миргородський заводи мінеральних вод, дистрибуційна компанія ІДС та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс".