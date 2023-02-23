Производитель "Моршинской" не исключает остановки производства: в чем причина

Группа компаний IDS Ukraine, производящая и реализующая минеральную воду под ТМ "Моршинская", "Миргородская" и Borjomi, заявила, что арест ее заводов автоматически остановит операционную деятельность предприятий.

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Об этом говорится в официальном заявлении компании.

"Арест заводов автоматически остановит операционную деятельность предприятий. Будет разрушен работающий бизнес, а это значит, что без работы, в условиях войны, останется 3000 сотрудников IDS Ukraine. Кроме этого, государство недополучит 700 млн гривен налогов. Ведь столько же в прошлом году заплатила IDS Ukraine в бюджеты всех уровней", - говорится в заявлении.

В компании подчеркивают, что наиболее разрушительным результатом ареста предприятий станет то, что миллионы украинцев лишатся доступа к критически важному продукту — качественной бутилированной воды. Ведь IDS Ukraine, являющийся крупнейшим производителем этого товара, единственная компания, которая может обеспечить тот объем питьевой воды, который необходим украинскому рынку.

Кроме того, арест заводов и их неизбежная остановка приведет к тому, что государство может потерять крупное и современное предприятие. Только за последние 5 лет в него было инвестировано 2,5 млрд грн .

"Должны отметить , что более 50% активов компании принадлежат акционерам, в отношении которых не применены никакие санкции. Эти собственники будут защищать свои права в судах, в том числе и международных. Если предприятия обанкротятся, компенсацию за потерянные активы указанным акционерам заплатит государство" , - подчеркивают в IDS Ukraine .

Там добавляют, что арест принадлежащего неподсанкционным акционерам имущества станет крайне негативным сигналом для иностранных инвесторов. Это будет свидетельствовать о том, что государство Украина пренебрегает правом неприкосновенности частной собственности.

В IDS Ukraine выступили категорически против ареста имущества компании. Предложением со стороны менеджмента компании является подписание меморандума с государственными органами, в котором он примет обязательства по сохранению стоимости, эффективного функционирования и рыночных позиций компании.

Напомним, что в июне были арестованы корпоративные права IDS Ukraine, которые в ноябре 2022 года были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

10 февраля агентство объявило о приеме документов на конкурс по поиску управляющего для указанных активов. Речь идет о ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар", ЧП "ИВА", ООО "Мощность", ООО "ИДС Аква сервис", ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы", ЧАО "Миргородский завод минеральных вод" и ГП "Нова.Ком" ".

Как сообщал один из акционеров IDS Ukraine Всеволод Билас, непосредственно ею владеющий кипрская International Distribution Systems Limited. Бенефициарами же группы являются действующие вместе члены семьи Бадри Патаркацишвили, которые, по его словам, граждане Великобритании (имеют долю 34%), правительство Грузии (7,73%) и ряд миноритарных акционеров (имеют примерно по 10%).

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IDS Ukraine была основана в 1996 году и является крупнейшим украинским производителем бутылированных вод, владея торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Аляска" и "Аква Лайф", а также является эксклюзивным импортером в Украину грузинской минеральной воды "Боржоми". В состав холдинга входят Моршинский и Миргородский заводы минеральных вод, дистрибуционная компания ИДС и оператор доставки воды "ИДС Аква Сервис".