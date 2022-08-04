"Наибольшая доля IDS Ukraine принадлежит семье британских граждан грузинского происхождения", – CEO компании Марко Ткачук

Генеральный директор группы компаний IDS Ukraine Марко Ткачук отверг обвинения о якобы имеющихся бизнес-связях украинской компании-производителя минеральных вод "Моршинская" и "Миргородская" с Россией и прокомментировал структуру собственности компании.

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По словам господина Ткачука, непосредственным акционером украинской группы компаний IDS Ukraine является кипрская компания "IDS". Решающее влияние на деятельность этой группы компаний, имея совокупно в собственности более 52% акций и право контроля, оказывают только следующие акционеры: члены семьи Бадри Патаркацишвили, являющиеся гражданами Великобритании (около 34%), правительство Грузии (7,73%) и ряд миноритарных акционеров (около 10%). Акционеры группы компаний четко заявили, что осуждают военную агрессию рф против Украины.

"Акционеры, имеющие двойное гражданство, одно из которых – российское, имеют косвенное отношение к нашему бизнесу. Никто из них, включая часто упоминавшегося в печати Михаила Фридмана, не влияют на деятельность нашей группы компаний и не имеют права контроля ни над бизнесом, ни над принимаемыми менеджментом решениями", – отметил генеральный директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

Компания IDS Ukraine не имеет каких-либо подразделений в России, никаких бизнес- или финансовых связей с Россией, подчеркнул господин Ткачук.

"С тех пор как в 2012 году пришли новые акционеры, никто ни разу нам не диктовал, что нужно говорить или делать. Наша позиция в этом вопросе четкая – поддерживаем Украину уплачивая налоги государству, помогая ВСУ, теробороне и благотворительным организациям", – комментирует генеральный директор IDS Ukraine.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину компания активно оказывает социальную и благотворительную помощь. В частности, снабжает водой население и украинских военных в горячих точках в партнерстве с волонтерскими организациями, а также с областными госадминистрациями, ВСУ и ТРО. В целом за период с начала марта IDS Ukraine передали более 4,5 млн литров воды на нужды украинцев, что оценивается в 30 миллионов гривен. Еще 15 миллионов гривен было направлено на помощь украинской армии, волонтерским организациям и сотрудникам компании, которые пошли служить в ВСУ.