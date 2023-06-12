Журналистское расследование выявило российский след «Карпатской Родниковой» и уголовные дела по неуплате налогов

ООО «Карпатские минеральные воды» является фигурантом уголовных производств по уклонению от уплаты налогов.

Об этом сообщили журналисты в расследовании "Плинский Media".

«В 2018 ГФС расследовало дело по уклонению от уплаты налогов «Карпатской Родниковой» почти на миллион гривен, а в 2010 расследовалось дело о возможном использовании ООО «КМВ» подставных предпринимателей для уклонения от налогов», - говорится в программе.

Также там сообщили, что несоответствие между оборотом и уплаченными налогами ООО «Карпатские минеральные воды». Ведь, например, официальная сумма уплаченных налогов одного из крупных игроков этого рынка в 2021 году составила 715 млн грн при обороте в 4,8 млрд грн. и доли рынка – 40%. А у ООО «Карпатские минеральные воды» при доле рынка 8,1% на рынке воды оборот составляет всего 783 млн грн, что согласно простым математическим расчетам существенно ниже, чем должен быть. И это при том, что кроме воды в их портфеле продуктов есть другие напитки, то есть оборот должен быть значительно выше. По данным журналистов, вероятно, речь идет о сокрытии полученных компанией средств, то есть абсолютно непрозрачный бизнес, недоплачивающий налоги.

В расследовании напомнили, что в феврале 2023 года АРМА объявила конкурс на управляющего арестованными корпоративными правами IDS, который «выиграл» прямой конкурент «Моршинской» ООО «Карпатские Минеральные воды», являющийся производителем воды «Карпатская Родниковая». Сейчас журналисты обнаружили, что 100% бизнеса, из которого 18% принадлежит Фридману, АРМА планировала отдать под руководство другому россиянину – Никите Невестюку, занимавшему должность генерального директора ООО ТД «Карпатские минеральные воды» и имеющего российский паспорт.

«С самого начала конкурс сопровождается скандалами, проблемами и проходит в стиле «договорнячку». Владелец инвестиционной компании Драгон Кэпитал Томаш Фиала, очень хотел принять в нем участие, отмечает: «фактическое положение дел такое, что я сомневаюсь в том, что в конкурсе будет хоть один участник с серьезной репутацией». Фиала удивляется, что АРМА отвела на ознакомление с активом и подготовку предложения управления всего лишь 8 рабочих дней. Время, за которое качественно подготовить проект нереально», – говорится в программе-расследовании.

Там также сообщили, что, как и у Фиалы, претензии к АРМА высказал также Игорь Мазепа, основатель инвестиционной компании ConcordeCapital, заявивший, что при таких условиях найти качественного управляющего, а также получить привлекательное предложение мощных международных игроков – нереально.

«Но АРМА пошла своим путём. Несмотря на большое количество критики и вопросов к конкурсу, АРМА быстро производит отбор, определив победителем ООО «Карпатские минеральные воды». Как проходил отбор – никто не знает, ведь АРМА не ведет его трансляцию и запись, не привлекает наблюдателей, а критерии принятия решений вообще известны только руководству. Об этом они сами откровенно говорили на заседании ВСК Парламента», – говорится в расследовании.

Наконец, журналисты пришли к выводу, что история с «Моршинской» - это лишь один немного детализированный пример того, насколько АРМА неэффективна в своей работе, ведь речь идет о том, как легко через агентство получить контроль над конкурентами, а все этапы конкурсов и этапов подбора управляющих, проводимые АРМА, - непрозрачные, коррупционные и преступные.