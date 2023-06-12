Журналістське розслідування виявило російський слід «Карпатської Джерельної» та кримінальні справи щодо несплати податків

ТОВ «Карпатські мінеральні води» є фігурантом кримінальних проваджень по ухиленню від сплати податків.

Про це повідомили журналісти у розслідуванні «Плинский Media».

«У 2018 ДФС розслідувало справу по ухиленню від сплати податків «Карпатської Джерельної» на майже мільйон гривень, а у 2010 розслідувалась справа про можливе використання ТОВ «КМВ» підставних підприємців для ухилення від податків», - йдеться у програмі.

Також там повідомили, що є невідповідність між оборотом та сплаченими податками ТОВ «Карпатські мінеральні води». Адже, наприклад, офіційна сума сплачених податків одного з великих гравців цього ринку у 2021 році склали 715 млн грн при обороті у 4,8 млрд грн. і долі ринку– 40%. А у ТОВ «Карпатські мінеральні води» при долі ринку 8,1% на ринку води оборот складає всього 783 млн грн, що згідно простих математичних розрахунків суттєво нижче, ніж мав би бути. І це при тому, що крім води у їх портфелі продуктів є інші напої, тобто оборот мав би бути значно вищий. За даними журналістів, ймовірно, йдеться про приховування отриманих компанією коштів, тобто, абсолютно непрозорий бізнес, який недоплачує податки.

У розслідуванні нагадали, що в лютому 2023 АРМА оголосила конкурс на управителя арештованих корпоративних прав IDS, який «виграв» прямий конкурент «Моршинської» ТОВ «Карпатські Мінеральні води», що є виробником води «Карпатська Джерельна». Наразі журналісти виявили, що 100% бізнесу, з якого 18% належить Фрідману, АРМА планувала віддати під керівництво іншому росіянину – Микиті Невестюку, який обіймав посаду генерального директора ТОВ ТД «Карпатські мінеральні води» і який має російський паспорт.

«З самого початку конкурс супроводжується скандалами, проблемами, та проходить в стилі «договорнячку». Власник інвестиційної компанії Драгон Кепітал Томаш Фіала, який дуже хотів прийняти в ньому участь, зазначає: «фактичний стан справ такий, що я сумніваюся в тому, що в конкурсі буде хоч один учасник із серйозною репутацією». Фіала дивується тим, що АРМА відвела на ознайомлення з активом та підготовку пропозиції управління усього лиш 8 робочих днів. Час, за який якісно підготувати проект нереально», - йдеться у програмі-розслідуванні.

Там також повідомили, що, як і у Фіали, претензії до АРМА висловив також Ігор Мазепа, засновник інвестиційної компанії ConcordeCapital, який заявив, що за таких умов знайти якісного управителя, а також отримати привабливу пропозицію потужних міжнародних гравців – нереально.

«Але АРМА пішла своїм шляхом. Не дивлячись на велику кількість критики та питань до конкурсу, АРМА швидко проводять відбір, визначивши переможцем ТОВ «Карпатські мінеральні води». Як проходив відбір – не знає ніхто, адже АРМА не веде його трансляцію та запис, не залучає спостерігачів, а критерії прийняття рішень взагалі відомі лише керівництву. Про це вони самі відверто говорили на засіданні ТСК Парламенту», - йдеться у розслідуванні.

Врешті, журналісти дійшли висновку, що історія з «Моршинською» - це лише один трохи деталізований приклад того, наскільки АРМА неефективна в своїй роботі, адже йдеться про те, як легко через агентство отримати контроль над конкурентами, а усі етапи конкурсів та етапів підбору управителів, що проводить АРМА, - непрозорі, корупційні та злочинні.