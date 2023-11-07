Зеленский ввел санкции против еще ряда компаний Фридмана. Под них попал и владелец производителя "Моршинской"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 7 ноября о применении санкций к девяти компаниям, в частности, кипрской International Distribution Systems Limited, до ареста активов своей украинской "дочки" контролировавшей производство минеральных вод под торговыми марками "Моршинская" и "Миргородская". Об этом говорится в указе №739.

Против нее и еще четырех компаний санкции введены на два года: среди них также кипрские Alfa Finance Holdings Limited, Erasmony Limited, Rissa Investments Limited и люксембургская CTF Holdings S.A.

По крайней мере три из них - IDS, Alfa Finance Holdings и Erasmony - связывали с российским бизнесменом и сооснователем финансово-инвестиционного консорциума Альфа-Групп Михаилом Фридманом, который, в частности, был совладельцем Альфа-Банка Украина (ныне Сенс Банк) до его национализации в нынешнем году.

Кроме того, санкции на десять лет введены против кипрских Haberfield Limited, Slavisilla Holdings Limited и Dendar Investment Fund Limited, а также зарегистрированной в Лихтенштейне Sogeral Foundation.

Ко всем перечисленным компаниям применены три вида санкций – блокирование активов, пресечение выведения капиталов за пределы Украины и запрет на увеличение доли в украинских компаниях, где эти подсанкционные компании уже имеют долю более 10%.

Отметим, что в июне 2022 года по требованию Бюро экономической безопасности было арестованы корпоративные права IDS Ukraine, которые в ноябре были переданы Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В феврале АРМА объявило конкурс на управляющего этими активами, а в марте признало его победителем ООО "Карпатские минеральные воды". БЭБ утверждало, что компания по производству и продаже минеральной воды через кипрские компании принадлежит олигарху из России, под которым подразумевался Фридман.

В свою очередь, в самой IDS Ukraine указывали, что ею напрямую владеет упомянутая кипрская IDS, бенефициарами которой являются, в частности члены семьи покойного грузинского предпринимателя Бадри Патаркацишвили, являющиеся гражданами Великобритании (имеют 34%), правительство Грузии (7,73%) и ряд миноритарных акционеров (приблизительно по 10%).

Напомним, что ранее Зеленский в июле уже вводил санкции против ряда связанных с Альфа-Групп компаний, в том числе и холдинговой компании группы – люксембургской ABH Holdings. Отметим также, что еще в декабре 2022 года Национальный банк Украины лишил лицензий компании "Альфа Страхование", "Альфа-Лизинг Украина" и "Паритет Финанс", акционером которых является Фридман.