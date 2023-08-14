Глава "Сенс Банка" подал в отставку: он проработал три недели

Глава правления национализированного "Сенс Банка" Дмитрий Кузьмин, назначенный на эту должность в июле, уволился. Наблюдательный совет принял его отставку. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что Кузьмин подал в отставку "по взаимному согласию по личным причинам".

Временно исполняющей обязанности председателя правления стала Елена Зубченко, которая была заместителем Кузьмина.

Теперь наблюдательный совет банка приступит к процессу отбора и назначения нового постоянного председателя.

О назначении Кузьмина на должность председателя правления "Сенс Банка" сообщалось 22 июля: тогда финучреждение перешло в собственность государства. Позже Forbes писало, что руководитель в банке может измениться. Причинами этого называли проблемы со здоровьем Кузьмина и не слишком убедительную работу нового менеджмента "Сенса".

Национализация "Сенс Банка": хронология событий

В феврале 2022 года Европейский союз ввел санкции против совладельца "Альфа-банка Украины" Михаила Фридмана, а в марте к ним присоединилась Великобритания. Тогда же Фридман и его партнер Петр Авен покинули совет директоров "Альфа-Банка", который впоследствии в Украине изменил название на "Сенс Банк". Украина ввела санкции против Фридмана в октябре того же года.

А в мае текущего года Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий НБУ национализировать банки подсанкционных собственников.

Несколько недель назад, 20 июля, Национальный банк Украины решил вывести "Сенс Банк" с рынка. Позже финучреждение перешла в собственность государства.

Органом управления корпоративными правами по акциям "Сенс Банка" стало Министерство финансов Украины. Предполагается, что после окончания действия военного положения ведомство привлечет инвесторов для продажи банка.