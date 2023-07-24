Российские владельцы Сенс Банка попытались вывести из Украины миллиардные активы

Правоохранители обнаружили и предупредили выведение за границу активов одного из крупнейших украинских банков. Его бывший владелец — российский олигарх —, преследуя собственные интересы, пытался довести банк до банкротства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Название финучреждения не раскрывается, но по описанию дела очевидно, что речь идет именно о Сенс Банке.

Следствие установило, что после начала полномасштабного вторжения владельцы банка, опасаясь санкций, начали искать незаконные пути вывода активов из Украины.

Сначала они планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц, чтобы получить доступ к доходам банка. По разработанной схеме, "новые" бенефициары должны были вывести миллиардные капиталы за пределы Украины.

Следующим этапом злоумышленники планировали довести банк до банкротства. Таким образом, олигарх и его приспешники планировали скрыть свои незаконные схемы. По адресам головного офиса банка и мест проживания его топ-менеджмента провели обыски. Выявили документы с доказательствами незаконной деятельности.

Досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ во взаимодействии с Национальным банком Украины (ст. 110-2 УК Украины).

"В целях недопущения причинения вреда финансовой стабильности Украины Национальный банк Украины принял решение о выводе системно важного банка с рынка для последующей передачи в пользу государства", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Национализация Сенс Банка

Национальный банк Украины решил вывести с рынка "Сенс Банк" 20 июля. Впоследствии правительство поддержало предложение регулятора об участии государства в выводе, учитывая, что он входит в перечень системно важных банков.

Еще раньше из-за связи Фридмана и Авена, являвшихся ключевыми бенефициарами, с РФ к ним были применены санкции в Евросоюзе. Это привело к репутационным рискам для банка, что в конце концов привело к выводу с рынка.