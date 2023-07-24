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Российские владельцы Сенс Банка попытались вывести из Украины миллиардные активы
Правоохранители обнаружили и предупредили выведение за границу активов одного из крупнейших украинских банков. Его бывший владелец — российский олигарх —, преследуя собственные интересы, пытался довести банк до банкротства.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Название финучреждения не раскрывается, но по описанию дела очевидно, что речь идет именно о Сенс Банке.
Следствие установило, что после начала полномасштабного вторжения владельцы банка, опасаясь санкций, начали искать незаконные пути вывода активов из Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сначала они планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц, чтобы получить доступ к доходам банка. По разработанной схеме, "новые" бенефициары должны были вывести миллиардные капиталы за пределы Украины.
Следующим этапом злоумышленники планировали довести банк до банкротства. Таким образом, олигарх и его приспешники планировали скрыть свои незаконные схемы. По адресам головного офиса банка и мест проживания его топ-менеджмента провели обыски. Выявили документы с доказательствами незаконной деятельности.
Досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ во взаимодействии с Национальным банком Украины (ст. 110-2 УК Украины).
"В целях недопущения причинения вреда финансовой стабильности Украины Национальный банк Украины принял решение о выводе системно важного банка с рынка для последующей передачи в пользу государства", - говорится в сообщении генпрокуратуры.
Национализация Сенс Банка
Национальный банк Украины решил вывести с рынка "Сенс Банк" 20 июля. Впоследствии правительство поддержало предложение регулятора об участии государства в выводе, учитывая, что он входит в перечень системно важных банков.
Еще раньше из-за связи Фридмана и Авена, являвшихся ключевыми бенефициарами, с РФ к ним были применены санкции в Евросоюзе. Это привело к репутационным рискам для банка, что в конце концов привело к выводу с рынка.