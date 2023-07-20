Национализация Сенс Банка: что будет со средствами вкладчиков

После начала национализации Сенс Банк продолжит свою работу в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом заявила глава Фонда Светлана Рекрут во время совместного брифинга с Национальным банком Украины.

По словам Рекрута, ограничений на снятие наличных и пользование средствами для физических лиц не будет. Люди смогут пользоваться наличными находящимися на карточках деньгами в пределах лимитов.

Также, не будет ограничений по снятию наличных в банкоматах в пределах лимита, установленного Нацбанком. Сообщается, что физические лица не также не испытывают ограничений по использованию овердрафтов, если это соответствует лимитам, установленным банком и Национальным банком Украины.

Что касается юридических лиц, то все их платежи заблокированы в соответствии с действующим законодательством. Фонд планирует начать прием платежей от юридических лиц, а исходные платежи будут производиться с завтрашнего дня, со второй половины дня.

В течение нескольких дней не будут действовать договоры по кредитованию для юридических лиц, так как они находятся под временной администрацией. Впрочем, Рекрут подчеркнула, что вкладчики и клиенты банка минимально испытывают эти неудобства.

Напомним, НБУ решил вывести с рынка Сенс Банк и обратился в Кабинет министров с предложением по поводу участия государства в этой процедуре.

Такое решение приняло его правление, руководствуясь нормами законов о НБУ, банках и банковской деятельности и системе гарантирования вкладов.

В Нацбанке напоминают, что владельцами прямого участия в Смысле Банка являются АВН Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург), а ключевыми бенефициарами – гражданин России и Израиля Михаил Фридман, гражданин России и Латвии Петр Авен и гражданин России Андрей Косогов.