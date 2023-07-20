Націоналізація Сенс Банку: що буде з коштами вкладників

Після початку націоналізації Сенс Банк продовжить свою роботу у звичайному режимі, без додаткових обмежень зі сторони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це заявила голова Фонду Світлана Рекрут під час спільного брифінгу з Національним банком України.

За словами Рекрут, обмежень на зняття готівки та користування коштами для фізичних осіб не буде. Люди зможуть користуватися наявними грошима, які знаходяться на картках, в межах лімітів.

Також, не буде обмежень щодо зняття готівки у банкоматах у межах ліміту, який встановлено Нацбанком. Повідомляється, що фізичні особи не також не зазнають обмежень по використанню овердрафтів, якщо це відповідає лімітам, встановленим банком та Національним банком України.

Що стосується юридичних осіб, та наразі всі їхні платежі заблоковані відповідно до чинного законодавства. Фонд планує почати прийом платежів від юридичних осіб, а вихідні платежі будуть здійснюватися з завтрашнього дня, з другої половини дня.

На протязі кількох днів не будуть діяти договори щодо кредитування для юридичних осіб, так як вони перебувають під тимчасовою адміністрацією. Втім, Рекрут підкреслила, що вкладники та клієнти банку мінімально відчують ці незручності.

Нагадаємо, НБУ вирішив вивести з ринку Сенс Банк та звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією щодо участі держави в цій процедурі.

Таке рішення ухвалило його правління, керуючись нормами законів про НБУ, про банки і банківську діяльність та про систему гарантування вкладів.

В Нацбанку нагадують, що власниками прямої істотної участі у Сенс Банку є АВН Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), а ключовими бенефіціарами - громадянин Росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин Росії та Латвії Пьотр Авен та громадянин Росії Андрій Косогов.