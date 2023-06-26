Sense Bank першим в Україні запровадив продаж ОВДП в мобільному додатку

Sense Bank з 26 червня першим в Україні запровадив продаж облігацій внутрішніх державних позик безпосередньо в цифровому банку Sense SuperApp. Про це йдеться у повідомленні фінустанови.

Таким чином, клієнти банку тепер могуть не лише інвестувати в ОВДП та відслідковувати стан свого портфелю, а й достроково продати облігації, не чекаючи їхнього погашення, відповідно до власних потреб чи ситуації на ринку.

Для того, щоб продати облігації в Sense SuperApp, клієнту необхідно зайти в деталі придбаної облігації, натиснути кнопку "Продати" та вибрати рахунок, на який він бажає отримати виплату від продажу облігацій.

Далі треба вказати кількість облігацій для продажу та підтвердити угоду. Гроші від продажу зараховуються на обраний рахунок: якщо угода проведена в робочий час – протягом кількох хвилин, якщо в неробочий час – на наступний робочий день після 11:00.

В процесі продажу облігацій в Sense SuperApp клієнту для зручності відображається загальний фінансовий результат по угоді, що дозволяє легко оцінювати свої фінансові рішення.

Продаж облігацій відбувається у валюті цінного паперу – гривня, долар або євро, при цьому комісія за продаж облігацій відсутня. Продати облігації в Sense SuperApp можна в тому числі й ті, які були придбані через "Дію".

Як прокоментував директор блоків IT та роздрібного бізнесу Sense Bank Андрій Гриценюк, сьогодні інструмент інвестицій в ОВДП набирає дедалі більшої популярності поряд із традиційними способами збереження та інвестування заощаджень фізичних осіб – депозитами.

"Ми прислухалися до побажань клієнтів та значно розширили можливості управління інвестиціями в Sense SuperApp. Відтак, клієнти отримують повноцінний транзакційний сервіс – можливість купувати та продавати облігації повністю онлайн", - вказав він.

Нагадаємо, що ще на початку війни Sense Bank першим серед банків реалізував сервіс купівлі в мобільному додатку військових облігацій, що випускалися для підтримки Збройних сил України та економіки країни. Згодом регулятором були зняті обмеження на торгівлю й звичайними ОВДП, які також одразу стали доступні для купівлі в Sense SuperApp.