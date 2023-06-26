Sense Bank первым в Украине ввел продажу ОВГЗ в мобильном приложении

Sense Bank с 26 июня первым в Украине ввел продажу облигаций внутренних государственных займов непосредственно в цифровом банке Sense SuperApp. Об этом говорится в сообщении финучреждения.

Таким образом, клиенты банка теперь могут не только инвестировать в ОВГЗ и отслеживать состояние своего портфеля, но и досрочно продать облигации, не дожидаясь их погашения, согласно собственным потребностям или ситуации на рынке.

Чтобы продать облигации в Sense SuperApp, клиенту необходимо зайти в детали приобретенной облигации, нажать кнопку "Продать" и выбрать счет, на который он желает получить выплату от продажи облигаций.

Далее следует указать количество облигаций для продажи и подтвердить соглашение. Деньги от продажи засчитываются на выбранный счет: если сделка проведена в рабочее время – в течение нескольких минут, если в нерабочее время – на следующий рабочий день после 11:00.

В процессе продажи облигаций в Sense SuperApp клиенту для удобства отображается общий финансовый результат по сделке, позволяющий легко оценивать свои финансовые решения.

Продажа облигаций проходит в валюте ценной бумаги – гривна, доллар или евро, при этом комиссия за продажу облигаций отсутствует. Продать облигации в Sense SuperApp можно в том числе и те, которые были приобретены через "Дію".

Как прокомментировал директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank Андрей Гриценюк, сегодня инструмент инвестиций в ОВГЗ набирает все большую популярность наряду с традиционными способами сохранения и инвестирования сбережений физических лиц – депозитами.

"Мы прислушались к пожеланиям клиентов и значительно расширили возможности управления инвестициями в Sense SuperApp. Следовательно, клиенты получают полноценный транзакционный сервис – возможность покупать и продавать облигации полностью онлайн", - указал он.

Напомним, что еще в начале войны Sense Bank первым среди банков реализовал сервис покупки в мобильном приложении военных облигаций, выпускавшихся для поддержки Вооруженных сил Украины и экономики страны. Впоследствии регулятором были сняты ограничения на торговлю и обычными ОВГЗ, которые сразу стали доступны для покупки у Sense SuperApp.