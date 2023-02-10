Sense Bank добавил в свое приложение возможность получить справку о доходах от операций с ценными бумагами

В цифровом банке Sense SuperApp появилась функция, позволяющая оформить справку по операциям с ценными бумагами за несколько секунд. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба банка.

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Функция доступна клиентам, которые в начале 2022 года приобрели акции международных компаний через Sense для заполнения налоговой декларации. Уточняем, что налоги удерживает и платит банк как налоговый агент, а вот подавать декларацию клиенту нужно самостоятельно.

"С начала войны мы сместили фокус работы на то, чтобы максимальное количество функций было доступно удаленно, внутри цифрового банка. За прошлый год там появилось около 30 новых функций, в том числе выписки с рабочего и личного счета, различные справки и т.д. к ним добавилась еще одна важная справка в удобном для клиента формате - о полученных доходах от операций с ценными бумагами", - отметил директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank Андрей Гриценюк.

По его мнению, такая возможность упростит процесс заполнения налоговой декларации для клиентов, с начала 2022 года приобревших акции ведущих международных компаний через Sense SuperApp.

Как получить справку о доходах от операций с ценными бумагами в Sense SuperApp

Зайти в раздел "Справки" цифрового банка Sense SuperApp; Найти справку под названием "Справка по ценным бумагам"; Сформировать документ за несколько секунд.

Клиент увидит в документе все доходы/убытки и доходы от операций с ценными бумагами (акциями и облигациями), полученными через Sense Bank, а также в случае с акциями удержанные и уплаченные банком налоги, ведь банк выступил налоговым агентом (прибыль и доходы от ОВГЗ не облагаются налогом). Справка выдается за прошлый отчетный год. Дополнительные тарифы на оформление справки для клиента отсутствуют.

Согласно законодательству, украинцы, получавшие доходы от операций с акциями, обязаны подавать налоговую декларацию в установленные законом сроки – до 1 мая.

Напомним, что в январе 2022 года Sense Bank успешно завершил пилотный проект и открыл специальный раздел "Инвестиции" в цифровом банке SenseSuperApp. С тех пор все клиенты банка могут приобрести акции международных компаний, имеющих высокий инвестиционный рейтинг. Известно, что во время пилотной фазы проекта через несколько часов с момента открытия функционала клиенты совершили 185 сделок по покупке акций на сумму 1,6 млн грн.