Sense Bank сохранил операционную доходность по результатам 2022 года

По результатам промежуточной отчетности за 2022 год Sense Bank сохранил операционную доходность (до формирования резервов) на уровне 2021 года.

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Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что операционная прибыль за прошлый год сократилась лишь на 2% по сравнению с 2021 годом и составила 12 млрд. грн. Сохранение стабильной прибыли обеспечено, прежде всего, усилением эффективности деятельности финансового учреждения.

Так, показатель соотношения расходов к доходу (CIR) по результатам работы в 2022 году составил 54%, что соответствует улучшению на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на неблагоприятную экономическую среду, Sense Bank сохраняет достаточный уровень капитала благодаря внедренным антикризисным мерам. К концу прошлого года норматив достаточности капитала (H2) был близок к 12%, то есть к уровню на начало 2022 года.

Ущерб сформирован исключительно кризисным формированием резервов, подчеркнули в Sense Bank.

Напомним, Национальный банк Украины не видит признаков неплатежеспособности Sense Bank, который до 1 декабря назывался Альфа-Банком Украина, которые могли бы привести к его национализации.