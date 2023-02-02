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Sense Bank сохранил операционную доходность по результатам 2022 года
По результатам промежуточной отчетности за 2022 год Sense Bank сохранил операционную доходность (до формирования резервов) на уровне 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Отмечается, что операционная прибыль за прошлый год сократилась лишь на 2% по сравнению с 2021 годом и составила 12 млрд. грн. Сохранение стабильной прибыли обеспечено, прежде всего, усилением эффективности деятельности финансового учреждения.
Так, показатель соотношения расходов к доходу (CIR) по результатам работы в 2022 году составил 54%, что соответствует улучшению на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Несмотря на неблагоприятную экономическую среду, Sense Bank сохраняет достаточный уровень капитала благодаря внедренным антикризисным мерам. К концу прошлого года норматив достаточности капитала (H2) был близок к 12%, то есть к уровню на начало 2022 года.
Ущерб сформирован исключительно кризисным формированием резервов, подчеркнули в Sense Bank.
Напомним, Национальный банк Украины не видит признаков неплатежеспособности Sense Bank, который до 1 декабря назывался Альфа-Банком Украина, которые могли бы привести к его национализации.