Теперь для всех клиентов: Альфа-Банк Украина дает возможность инвестировать в акции мировых компаний

Альфа-Банк успешно завершил пилотный проект и открыл специальный раздел "Инвестиции" в цифровом банке SenseSuperApp. Теперь все клиенты банка могут приобрести акции международных компаний, которые имеют высокий инвестиционный рейтинг. Ранее такой возможностью уже воспользовалось более 11 тысяч участников пилотной группы, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

За время пилотного периода, который длился с 28 декабря 2021 года по 10 января 2022 года, объем торгов составил более 18 млн грн. Наибольшей популярностью среди клиентов пользовались акции Apple, Coca-Cola, Intel, Microsoft. Более 80% клиентов приобретали по 1-2 акции, средний чек по сделкам 9700 грн.

Для инвестиций в ценные бумаги всего лишь необходимо быть пользователем Sense SuperApp, иметь карту или текущий гривневый счет в Альфа-Банке Украина, быть резидентом Украины старше 18 лет.

Особенности инвестирования через SenseSuperApp:

Установлен минимальный порог – от 1 акции (в среднем стоимость одной акции около 4 000 грн (эквивалент 150 долларов США).

Клиент совершает покупку и продажу акций по ценам, которые соответствуют котировкам международных бирж (торговая сессия доступна в рабочие дни с 16:30 до 23:00).

Банк выступает налоговым агентом клиента, налоги удерживаются от инвестиционной прибыли в момент продажи акций.

Сделки проводятся в правовом поле Украины. Все расчеты осуществляются в гривне. Клиентам не нужно отправлять средства за границу. Акции допущены к обращению в Украине Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Национальный депозитарий Украины подтвердил возможность учета таких акций в депозитарной системе Украины.

До 1 марта 2022 года банк не взимает комиссию за проведение сделок по купле-продаже акций.

Клиенты заключают сделки по покупке акций напрямую с банком, без посредников.

Альфа-Банк Украина инициировал допуск на украинский рынок акций ведущих международных компаний, среди которых, в частности: Amazon, Caterpillar, BankofAmeriсa, Chevron, Citigroup, Coca-Cola, Nike, Merck&Co, Paypal, PepsiCo, P&G, Starbucks и PfizerInc.

Согласно классификации Национального банка Украины, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, является системно важным банком и находится в топ-10 финансовых учреждений страны по объему активов.

Напомним, что 28 октября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решила допустить к обращению в Украине акции международных корпораций из разных сфер бизнеса, включая Google, Amazon, Coca-Cola и McDonald's. Пилотный проект показал, что наибольшей популярностью пользовались акции Pfizer, Apple, Coca-Cola, Bank of America, Intel, Microsoft, Facebook.