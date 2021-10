В Украине теперь можно купить акции Google и Coca-Cola: как это сделать простому украинцу

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 28 октября приняла ряд решений о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.

Акции каких компаний теперь можно купить:

– Alphabet Inc. (материнская компания Google)

– Amazon.com, Inc.

– Caterpillar Inc.

– Bank of Ameriсa Сorporation

– Chevron U.S.A. Inc.

– Citigroup Inc.

– The Coca-Cola Company

– Deere & Company

– CSX Corporation

– ExxonMobil Corporation

– DOW Inc.

– Intel Corporation

– The Goldman Sachs Group, Inc.

– McDonald's Corporation

– Johnson & Johnson.

Всего же украинцы теперь могут инвестировать в ценные бумаги 73 иностранных эмитентов.

Delo.ua рассказывает, как любой желающий украинец может купить акции иностранных компаний и что для этого нужно.

Можно ли купить акции Google или Mc'Donalds напрямую?

Самостоятельно приобрести акции Apple, Google или другой иностранной компании не получится, для этого нужно обратиться к лицензированным брокерам или инвестиционным компаниям. Таких в Украине несколько десятков. Выбрать подходящий вариант для себя можно на бирже. "Главным требованием должна быть лицензия. Проверяйте орган, выдавший лицензию, ее номер и срок действия. Это касается классических брокерских услуг на рынке ценных бумаг", — отмечает в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

При выборе брокера также следует учесть стоимость его услуг. "При обсуждении брокерских услуг важно полностью обсудить движение денежных средств и принадлежность ценных бумаг при проведении операций. Деньги должны быть идентифицированы на каждом этапе движения как ваши. То есть не должна возникнуть ситуация, в которой вы не можете контролировать деньги и осуществлять с ними необходимые действия. Также убедитесь, что купленные ценные бумаги зачислены на ваш счет у хранителя и у вас есть соответствующая выписка", — говорит Андрей Шевчишин.

Что нужно для покупки акций кроме денег

Если с посредником определились, нужно составить с ним договор об услугах. По словам Андрея Шевчишина, такой договор, как правило, стандартный. Любые его изменения вносятся только для отдельных категорий ВИП или премиум-клиентов. "Тут стоит обратить внимание на брокерское вознаграждение, комиссию, сроки исполнения, ответственность сторон, отчетность и счета для зачисления средств и ценных бумаг", — отмечает руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB.

Как покупают акции

Брокер или инвесткомпания открывают специальный счет ценных бумаг, который дает возможность покупать и продавать ценные бумаги иностранных компаний на организованном рынке — бирже. На данный момент ценные бумаги торгуются на трех украинских фондовых биржах: ПФТС, "Перспектива" и Украинская биржа (УБ). Вскоре может появиться еще одна биржа.

Сколько стоит обслуживание у брокера

В Украине цена акций иностранных компаний немного выше, чем за рубежом, но не больше, чем на 10%. Это связано с дороговизной операционных расходов при покупке акций на иностранных биржах и конвертацией национальной валюты.

Во-первых, придется заплатить за услуги "Расчетного центра", который аккумулирует все банковские транзакции в Украине. Он берет за первые 50 сделок по 300 грн за одну операцию независимо от количества акций, которые покупаются. 51 сделка и все остальные — по 1 грн.

Во-вторых, стоимость услуг брокера, по словам директора "БТС Брокер" Романа Осипова, обойдется 0,1% от суммы сделки. В эту комиссию включены все комиссии, включая биржу. "Пакет стоимостью более 100 тысяч грн, находящийся на хранении, будет обходиться в 0,01%, от номинальной стоимости", — отмечает Роман Осипов.

Сколько денег нужно иметь, чтобы покупка акций имела смысл

Учитывая все расходы, смысл покупать акции зарубежных компаний в Украине, по словам финаналитика Алексея Сухорукова, есть только тогда, когда речь идет о покупке большого пакета акций — от $20 тысяч. По его мнению, акции зарубежных компаний на такую сумму завести в Украину согласится любой брокер. "Если мы говорим о маленьком пакете акций — $1000, то накладные расходы обойдутся клиенту дороже, чем сами акции", — отмечает Алексей Сухоруков.

Можно ли купить акции через иностранного брокера и сколько это стоит

Купить акции иностранных компаний украинцы имеют возможность и за рубежом — на биржах, где у них наибольший оборот.

Для этого нужно открыть счет за рубежом с помощью иностранного брокера. "Когда в 2017 году я открывал счет в EXANTE на Мальте, я туда не ездил, а отправил им скан-копии по электронной почте трех файлов — внутреннего паспорта, заграничного паспорта и копию счета, который подтверждает, что я живу в Украине. Через день у меня был счет, через неделю я отправил деньги и в этот же день купил акции", — говорит Алексей Сухоруков.

Иностранного брокера можно выбрать из числа тех, что есть на зарубежных биржах. Для того, чтобы обезопасить свои инвестиции, НКЦПФР рекомендует обращаться к брокерам, которые являются лицензированными в странах ЕС или в странах с аналогичным европейскому режимом регулирования. К таким странам относятся США, Канада, Австралия, Сингапур, Гонконг, Бразилия, Япония и другие. "Введенные на этих рынках стандарты регулирования и надзора существенно снижают риски мошенничества с активами инвесторов, но не устраняют их полностью", — отмечают в НКЦПФР.

В связи с этим немаловажным фактором при выборе иностранного брокера, по словам Андрея Шевчишина, является фонд гарантирования, который существует во многих юрисдикциях — это все развитые страны (ЕС, США, Британия, Япония и так далее), но есть и в некоторых развивающихся странах. "В случае мошеннических действий пострадавшие получат компенсацию из этого фонда", — отмечает Андрей Шевчишин.

За свои услуги иностранные посредники берут комиссию $10-20 за каждую сделку. Также брокеры порой берут плату за ведение счета — от $10 до $60. Кроме того, придется заплатить комиссию бирже. Лондонская фондовая биржа, например, взимает 0,5% от суммы сделки и плату от оборота покупки или продажи.

Возьмет плату и банк за перечисление денег. Она зависит от банка, но в среднем составляет от $20 за валютную платёжку.

Зато за рубежом ответственность брокера страхуется, а это означает, что в случае его банкротства деньги инвестора не пропадут.

Если открыть счет у иностранного брокера напрямую не получается, это можно сделать через украинского субброкера.

Какой доход могут принести акции иностранных компаний

Что же можно приобрести взамен потраченных средств и усилий? Кроме престижного статуса совладельца Apple или таких мировых гигантов, как Amazon, Facebook, Netflix, наш инвестор может рассчитывать на доход от дивидендов и поступления от колебаний цены на акции. Например, у Apple размер дивидендов не фиксирован. "На собраниях компания сама решает, какую долю доходов распределить между своими акционерами. Деньги поступают на счет Национального депозитария Украины в международном депозитарии Clearstream, а затем распределяются между вкладчиками. Стоит отметить, что дивиденды можно получать в иностранной валюте. Но, согласно законодательству США, 30% от суммы дивидендов взимаются как налоговый сбор", — рассказывает директор КУА "Ел.Ди.Ассет Менеджмент" Анна Высочанская.

В целом Анна Высочанская считает вложения в акции международных компаний перспективными в случае, если покупать большой пакет акций и вкладываться на долгосрочную перспективу.

"Если мы хотим двигаться вперед, то нужно делать соответствующие шаги в этом направлении. Эти шаги не всегда очевидны, и не всегда в них есть прямая выгода. Но конечный результат будет положительным для украинских инвесторов", — уверен Алексей Сухоруков.