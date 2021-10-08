В Украине открылся первый McDonald's вдоль автотрассы

8 октября открылся первый ресторан McDonald's на Бориспольской трассе по адресу с. Гора, улица Бориспольская, 6. Ресторан оснащен самыми современными технологиями, позволяющими быстро и удобно обслуживать большое количество клиентов.

"В открывшемся заведении создано 62 новых рабочих места.Таким образом McDonald's придерживается заявленной стратегии усиления присутствия в регионах и обеспечивает украинцев новыми рабочими местами", — подчеркнули в компании.

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Одноэтажный ресторан имеет 94 посадочных места в зале и 92 на террасе. Сервис МакДрайв с диджитал-мониторами имеет две линии обслуживания для ускорения процесса принятия гостей. В заведении впервые используется роботизированная станция напитков, благодаря которой напитки посетителям будут наливаться автоматически, без привлечения работников к процессу.

Восемь терминалов самообслуживания позволят гостям самостоятельно выбрать любимые блюда и рассчитаться карточкой сразу на месте. Для удобства посетителей кассовая зона разделена на две части — для заказа и выдачи, а работники могут принести заказ за столик. Также в зале работают эксперты из гостеприимства, задача которых создать комфортную атмосферу и позаботиться о потребностях клиентов.

"Открывая новый ресторан в с. Гора, компания инвестирует в развитие местного сообщества, налаживание сотрудничества с локальными поставщиками и формирование системы круговой работы с отходами через поиск партнеров в регионе", — подчеркнули в "МакДональдз Украина".

Как сообщалось ранее, сеть ресторанов McDonald's планирует начать развивать в Украине сегмент придорожных заведений.

В McDonald's рассматривают два возможных формата работы: заведение сети в составе автозаправочного комплекса или как составляющая хаба, где есть не только заправка, но и другие инфраструктурные объекты. Целью является не один McDonald's, а синергия различных видов бизнеса и сервиса, востребованного теми, кто путешествует.

Напомним, компания "МакДональдз Украина" отказалась от развития сети кафе McCafe.