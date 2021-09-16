В 2022 году McDonald’s начнет продавать в Украине бургеры из растительного мяса

Компания "МакДональдс Украина" в 2022 году планирует начать тестовые продажи в Украине бургера McPlant. Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на главу отдела коммуникаций McDonald's в Украине Алесю Муджири.

"В следующем году мы намерены протестировать бургер McPlant из искусственного мяса. Если тест пройдет хорошо, тогда, вероятно, через время этот бургер будет запущен в Украине", — рассказала Муджири.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Она добавила, что тестовые продажи начнутся не с начала 2022 года и могут проходить в несколько волн. Продаваться McPlant будет в ограниченном количестве ресторанов и в разных регионах.

Также топ-менеджер подчеркнула, что если бы McDonald's запустил продажи McPlant в Украине уже сейчас, то бургер бы стоил очень дорого. Причина в очень небольшом количестве потребителей растительного мяса в Украине. Спрос на веганские блюда хоть и растет, но очень медленно.

"Чем больше этот продукт будут покупать в сети, тем дешевле он будет стоить. Сейчас мы пытаемся подстроить рецептуру McPlant таким образом, чтобы бургер был доступен", — отметила Муджири.

Издание также сообщает, что веганские котлеты для McPlant в рамках глобального контракта c McDonald’s поставляет компания Beyond Meat, крупнейший мировой производитель мяса на растительной основе. Для украинских ресторанов американской сети в этом смысле также исключений не будет.

Первыми из европейских стран, где McDonald’s начал продавать свой веганский бургер, стали Дания и Швеция — тестовые продажи в скандинавских странах начались еще в январе.

Позднее McPlant стал доступен в Австрии, а этой осенью в 10 ресторанах английского города Ковентри. С середины октября позиция начнет продаваться в более чем 250 ресторанах Великобритании и Ирландии, а с 2022 года — по всей стране.

В Австрии McPlant в первые 10 дней после запуска продавался по скидочному приложению €2 (около 63 грн), а в Великобритании сразу стал доступен по цене £3,49 (около 129 грн).

В зависимости от региона отличается и способ приготовления. В Австрии McPlant ориентирован на флекситарианцев (людей, придерживающихся растительной диеты, но допускающих потребление животных продуктов) — сыр и майонез в бургере сделаны из молока, а веганскую котлету жарят на том же гриле, что и говяжьи котлеты. В британских ресторанах McPlant полностью сделан из веганских ингредиентов и готовится отдельно от мясных бургеров.

Напомним, компания Beyond Meat в конце февраля заключила глобальное стратегическое соглашение с McDonald's Corporation, предусматривающее, что она будет предпочтительным поставщиком для сэндвичей с заменителем мяса на растительной основе McPlant.

Ранее бургеры на основе растительного мяса от Beyond Meat тестировались McDonald's в Канаде. Фастфуд-гигант анонсировал, что в 2021 году представит расширенную линейку McPlant, но не уточнял, будет ли поставщиком именно Beyond Meat.

Отметим также, что в декабре 2020 года мясо Beyond Meat появилось в украинской сети супермаркетов "Сільпо".