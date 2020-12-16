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Уже в продаже: растительное мясо Beyond Meat появилось в сети супермаркетов "Сільпо"

Первым в продажу поступит сэт из двух бургеров, позже к нему добавятся растительные колбаски и фарш

Фото: "Вест Миллз" Фото: "Вест Миллз"
Фото: "Вест Миллз"

Американский стартап Beyond Meat появился на рынке Украины в ноябре 2019 года. Продукты в виде бургерних котлет, колбасок и фарша за год успели завоевать доверие тысяч потребителей. Растительное мясо уже представлено в более 300 точек продаж по всей стране и стало доступно к покупке в сети "Сільпо".

Beyond Meat называют настоящей едой будущего, ведь все продукты компании на 100% состоят из растений, не содержат глютена, сои, антибиотиков и ГМО. Основные ингредиенты: текстурированный гороховый белок, рис, вода, картофельный крахмал, масло канолы, а красный цвет мясу придает свекольный сок.

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По словам ученых из лаборатории Beyond Meat, все необходимые белки, жиры, углеводы, липиды, минералы и незаменимые аминокислоты доступны и в растительном мире.  Единственным ингредиентом животного мяса, который оказалось невозможным синтезировать из растений, стал холестерин, поэтому его в растительном мясе нет.

"Растительную еду и этичное потребление часто ассоциируют с вегетарианством. Однако это не так. Beyond Meat уже давно составляет часть рациона даже самых заядлых мясоедов. Мы очень рады, что к нашей философии здорового и вкусного питания присоединились супермаркеты "Сільпо", так как покупатели сети — современные и осознанные потребители. Нам с ними по пути", — рассказывает Станислав Луцкович, руководитель компании "Вест Миллз" — эксклюзивного дистрибьютора бренда Beyond Meat в Украине.

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Продукт будет постепенно появляться на прилавках супермаркетов "Сільпо", но вскоре обещает покрыть сеть по всей Украине. Первым в продажу поступит сэт из двух бургеров (269 грн), позже к нему добавятся растительные колбаски (255 грн) и фарш (250 г — 299 грн). Кроме того ожидается снижение цен на всю продукцию в ближайшее время.

Об успехах Beyond Meat в Украине говорят финансовые показатели украинского дистрибьютора. Только за 2020 год оборот компании составил $500 тысяч. В 2021 году ожидается 4-х кратный рост, в том числе за счет появления продукта в сети "Сільпо".

Где можно купить продукцию Beyond Meat уже сегодня (адреса магазинов "Сільпо"):

Бровары:

Киевская ул, 241

Белая Церковь:

Героев Небесной Сотни ул, 2а

Винница:

Зодчих ул, 2

Келецкая ул, 121

Вита-Почтовая:

Карла Маркса ул, 200д

Вышгород:

Набережная ул, 11

Днепр:

Екатеринославский бул, 1

Запорожье:

Соборный пр, 147

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Киев:

Архитектора Вербицкого ул, 1

Бассейная ул, 6

Берковецкая ул, 6

Героев Сталинграда пр-т, 12П

Героев Сталинграда пр-т, 27Б

Глыбочицкая ул, 32Б

Днепровская набережная, 12

Конева ул, 7

Лаврухина ул, 4

Липковского ул, 1А

Оболонский пр-т, 19

Павла Тычины ул, 1в

Петра Калнышевского ул, 2

Победы пр-т, 24, 26

Сечевых Стрельцов ул, 37/41

Степана Бандеры пр-т, 36

Ярославская ул, 56а

Львов:

Кульпарковская ул, 226 А

Софиевская Борщаговка:

Киевская ул, 1/102

Киевская ул, 36

Соборная ул, 140А

Харьков:

Космическая ул, 23а.

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