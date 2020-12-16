Уже в продаже: растительное мясо Beyond Meat появилось в сети супермаркетов "Сільпо"

Американский стартап Beyond Meat появился на рынке Украины в ноябре 2019 года. Продукты в виде бургерних котлет, колбасок и фарша за год успели завоевать доверие тысяч потребителей. Растительное мясо уже представлено в более 300 точек продаж по всей стране и стало доступно к покупке в сети "Сільпо".
Beyond Meat называют настоящей едой будущего, ведь все продукты компании на 100% состоят из растений, не содержат глютена, сои, антибиотиков и ГМО. Основные ингредиенты: текстурированный гороховый белок, рис, вода, картофельный крахмал, масло канолы, а красный цвет мясу придает свекольный сок.
По словам ученых из лаборатории Beyond Meat, все необходимые белки, жиры, углеводы, липиды, минералы и незаменимые аминокислоты доступны и в растительном мире. Единственным ингредиентом животного мяса, который оказалось невозможным синтезировать из растений, стал холестерин, поэтому его в растительном мясе нет.
"Растительную еду и этичное потребление часто ассоциируют с вегетарианством. Однако это не так. Beyond Meat уже давно составляет часть рациона даже самых заядлых мясоедов. Мы очень рады, что к нашей философии здорового и вкусного питания присоединились супермаркеты "Сільпо", так как покупатели сети — современные и осознанные потребители. Нам с ними по пути", — рассказывает Станислав Луцкович, руководитель компании "Вест Миллз" — эксклюзивного дистрибьютора бренда Beyond Meat в Украине.
Продукт будет постепенно появляться на прилавках супермаркетов "Сільпо", но вскоре обещает покрыть сеть по всей Украине. Первым в продажу поступит сэт из двух бургеров (269 грн), позже к нему добавятся растительные колбаски (255 грн) и фарш (250 г — 299 грн). Кроме того ожидается снижение цен на всю продукцию в ближайшее время.
Об успехах Beyond Meat в Украине говорят финансовые показатели украинского дистрибьютора. Только за 2020 год оборот компании составил $500 тысяч. В 2021 году ожидается 4-х кратный рост, в том числе за счет появления продукта в сети "Сільпо".
Где можно купить продукцию Beyond Meat уже сегодня (адреса магазинов "Сільпо"):
Бровары:
• Киевская ул, 241
Белая Церковь:
• Героев Небесной Сотни ул, 2а
Винница:
• Зодчих ул, 2
• Келецкая ул, 121
Вита-Почтовая:
• Карла Маркса ул, 200д
Вышгород:
• Набережная ул, 11
Днепр:
• Екатеринославский бул, 1
Запорожье:
• Соборный пр, 147
Киев:
• Архитектора Вербицкого ул, 1
• Бассейная ул, 6
• Берковецкая ул, 6
• Героев Сталинграда пр-т, 12П
• Героев Сталинграда пр-т, 27Б
• Глыбочицкая ул, 32Б
• Днепровская набережная, 12
• Конева ул, 7
• Лаврухина ул, 4
• Липковского ул, 1А
• Оболонский пр-т, 19
• Павла Тычины ул, 1в
• Петра Калнышевского ул, 2
• Победы пр-т, 24, 26
• Сечевых Стрельцов ул, 37/41
• Степана Бандеры пр-т, 36
• Ярославская ул, 56а
Львов:
• Кульпарковская ул, 226 А
Софиевская Борщаговка:
• Киевская ул, 1/102
• Киевская ул, 36
• Соборная ул, 140А
Харьков:
• Космическая ул, 23а.