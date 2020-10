Начались продажи растительного фарша Beyond Meat в Украине

Новинка в ближайшие дни появится на полках магазинов и в меню многих заведений, обещает эксклюзивный дистрибьютор Beyond Meat в Украине — ООО "Вест Миллз".

Растительный фарш Beyond Mince — новая разработка американской компании Beyond Meat. В его состав входит смесь белка, полученного из гороха, маша и риса. Все компоненты исключительно растительного происхождения. К тому же в составе отсутствуют антибиотики, гормоны, соя, глютен и любые ГМО. Производители обещают — при создании этого продукта ни одно животное не пострадало. Вкус, запах и текстуру сложно отличить от стандартного говяжьего фарша. Даже процесс приготовления идентичен: жарим на среднем или высоком огне 5-8 минут.

"За год работы мы объединили вокруг философии здорового и вкусного питания более 300 ресторанов и магазинов. Растительный фарш — это дополнительная возможность для поваров раскрыть свои таланты в новых блюдах", — рассказал Станислав Луцкович, руководитель компании "Вест Миллз" — эксклюзивного дистрибьютора бренда Beyond Meat в Украине.

После молниеносного запуска бренда в Украине, ценители здорового питания ожидали фарш с нетерпением. Универсальный продукт позволяет приготовить кулинарные шедевры любой страны: американский такос, итальянскую пасту Болоньезе или грузинский люля-кебаб. Даже домашнюю кухню — от пельменей до котлет по-киевски теперь можно приготовить без использования животного мяса. Ожидаемая стоимость продукта в магазинах — 329 грн за упаковку весом в 300 грамм.

Beyond Meat — производитель так называемого мяса будущего. Компанию основал американец Итан Браун в 2009 году. Инновационное растительное мясо произвело большое впечатление на инвесторов и стартап получил венчурное финансирование от GreatPoint Ventures, Obvious Corporation, Билла Гейтса, Биза Стоуна, Humane Society и Tyson Foods. По состоянию на август 2020 года рыночная стоимость Beyond Meat составила 8,3 млрд долларов США. В Украине продажи Beyond Meat начались с ноября 2019 года.

Готовые бургеры Beyond Meat можно заказать на официальном сайте доставки от дистрибьютора.

