Потребрынки 60 минут назад

Начались продажи растительного фарша Beyond Meat в Украине

В прошлом году американский стартап Beyond Meat впервые появился в Украине с продуктами в виде бургерных котлет и колбасок. Теперь растительную линейку дополнил и фарш

Начались продажи растительного фарша Beyond Meat в Украине Начались продажи растительного фарша Beyond Meat в Украине
PR-материал

Новинка в ближайшие дни появится на полках магазинов и в меню многих заведений, обещает эксклюзивный дистрибьютор Beyond Meat в Украине — ООО "Вест Миллз".

Растительный фарш Beyond Mince — новая разработка американской компании Beyond Meat. В его состав входит смесь белка, полученного из гороха, маша и риса. Все компоненты исключительно растительного происхождения. К тому же в составе отсутствуют антибиотики, гормоны, соя, глютен и любые ГМО. Производители обещают — при создании этого продукта ни одно животное не пострадало. Вкус, запах и текстуру сложно отличить от стандартного говяжьего фарша. Даже процесс приготовления идентичен: жарим на среднем или высоком огне 5-8 минут.

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"За год работы мы объединили вокруг философии здорового и вкусного питания более 300 ресторанов и магазинов. Растительный фарш — это дополнительная возможность для поваров раскрыть свои таланты в новых блюдах", — рассказал Станислав Луцкович, руководитель компании "Вест Миллз" — эксклюзивного дистрибьютора бренда Beyond Meat в Украине.

После молниеносного запуска бренда в Украине, ценители здорового питания ожидали фарш с нетерпением. Универсальный продукт позволяет приготовить кулинарные шедевры любой страны: американский такос, итальянскую пасту Болоньезе или грузинский люля-кебаб. Даже домашнюю кухню — от пельменей до котлет по-киевски теперь можно приготовить без использования животного мяса. Ожидаемая стоимость продукта в магазинах — 329 грн за упаковку весом в 300 грамм. 

Beyond Meat — производитель так называемого мяса будущего. Компанию основал американец Итан Браун в 2009 году. Инновационное растительное мясо произвело большое впечатление на инвесторов и стартап получил венчурное финансирование от GreatPoint Ventures, Obvious Corporation, Билла Гейтса, Биза Стоуна, Humane Society и Tyson Foods. По состоянию на август 2020 года рыночная стоимость Beyond Meat составила 8,3 млрд долларов США. В Украине продажи Beyond Meat начались с ноября 2019 года.

 

Готовые бургеры Beyond Meat можно заказать на официальном сайте доставки от дистрибьютора.

Купить Beyond Meat можно здесь: Вегамаркет, Пан и Веган, Vegetus, Эко-Лавка, ЭКОСВИТ, MaosFood, Баклажан (Одесса), FoodEx24, Rozetka, GoodWine, WineTime, Космос (Одесса), Green Life, Прованс и Fit Pie (Черноморск).

Попробовать Beyond Meat можно здесь:

Киев — Альтруист, Альтруист Бухта, Ватра, Вегануті, Villa Riviera, Друзья, Евразия, Эко-Буфет, ЖЗЛ, The Burger (доставка), Зеленка, Зеленый Кит, Имбирь, Китайка, Класна Кава, Крафт Бургер, Liberty Diner, Маяк, Мясная Гильдия, Мясо и Вино, Никого Не Ем, ORANG + UTAN, Osocor, сеть Socar, StarBurger, Тарелка, Fabius, ШОПАУК, Avocado Cafe, Bristol Hotel, Formula Wellness SPA, Drive Traffic, Escobar, ETER Cafe, FoodFactor, GastroFamily Foodmarket, Green 13, Havana, Ketchup Room, Mushlya, Normal, Pita Kyiv, Selecto, T-bone, The Burger, The Burger Mexico, To Be, Urban Space 500, Vegan.Ra.Man, YIZHA, Happy Grill, Satori, Burger Farm, BurBurger.

Одесса — Вилки Палки, Здоровое питание, Коллаборация, Минималист, сеть Socar, True, Факультет, Счастье, Barco, Boutique Hotel Otrada, Brik, Bristol, Buddha Beach Club, Formula Wellness SPA, Fratelli, Gagarinn FoodHub, сеть Pomodoro, Reef, The Lodge Cafe, The Roastery by Odessa, Vegan.od.ua (доставка), ZOZH (Рынок еды).

Днепр — Балкон, BarkasBar, Varburger.

Харьков — Green Food, Jord, ГдеБургер.

Львов — OmNomNom, Крафт Бургер.

Запорожье — Bull & Butcher.

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