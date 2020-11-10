McDonald's в 2021 году начнет продавать гамбургеры на растительной основе

Компания McDonald's объявила, что в 2021 году представит линейку продуктов быстрого питания из заменителей мяса на растительной основе под названием McPlant. Как передает BBC, в частности, будут предлагаться и сэндвичи на основе растительных заменителей куриного мяса.

Ранее McDonald's в сотрудничестве с производителем мяса на растительной основе компанией Beyond Meat протестировала "растительные" бургеры в Канаде.

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В то же время фастфуд-гигант не сообщил, кто в дальнейшем будет снабжать сеть ресторанов быстрого питания мясозаменителями, из-за чего, как отмечается, стоимость акций Beyond Meat сейчас резко упала.

Сама Beyond Meat настаивает, что по-прежнему участвует в проекте. В компании заявили, что создала для McDonald's пирожки на растительной основе, которые будут доступны как часть меню McPlant.

"Мы рады этой возможности, потому что считаем, что у нас есть проверенный продукт с восхитительным вкусом", — сказал Ян Борден, возглавляющий международную деятельность McDonald's.

Переход к заменителям мяса объясняют в первую очередь опасениями по поводу воздействия мяса на здоровье, окружающую среду и благополучие животных.

В то же время, как отмечает BBC, около 70% продаж в ключевых для McDonald's странах по-прежнему приходится на флагманские продукты, такие как "БигМак", "МакНаггетс" и картофель фри. При этом другие сети быстрого питания, включая Burger King, White Castle и Dunkin'​ Brands Group, уже представили гамбургеры на растительной основе ранее.

Напомним, в сентябре McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети.