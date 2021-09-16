McDonald’s собирается открывать в Украине свои рестораны вдоль автотрасс

Сеть ресторанов McDonald's планирует начать развивать в Украине сегмент придорожных заведений.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал директор по развитию McDonald's Ukraine Виталий Стефурак.

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В McDonald's рассматривают два возможных формата работы: заведение сети в составе автозаправочного комплекса или как составляющая хаба, где есть не только заправка, но и другие инфраструктурные объекты. Целью является не один McDonald's, а синергия различных видов бизнеса и сервиса, востребованного теми, кто путешествует.

"Это новый для нас сегмент, который мы планируем развивать. Надеюсь, уже в следующем году увидим заведения непосредственно на трассах. Так, дороги в Украине активно обновляются. Но дороги — это не только о скорости, это и о комфорте", — говорит Стефурак.

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По его словам, в Украине развивается внутренний туризм, а количества транспорта, проезжающего в том или ином направлении, уже достаточно. Также в стране уже есть дороги, автострады, которые готовы для того, чтобы инвестировать в такие проекты и получить нормальный срок окупаемости.

Напомним, что в 2022 году McDonald’s начнет продавать в Украине бургеры из растительного мяса.