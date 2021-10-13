Фондовый рынок 20 минут назад

В Украине появится новая биржа: "Это проект USAID, сейчас ищем инвестора"

На данный момент ценные бумаги торгуются на трех украинских фондовых биржах: ПФТС, "Перспектива" и Украинская биржа (УБ)

Руслан Магомедов, глава Нацкомиссии по фондовому рынку Украины. Фото: пресс-центр КМЭФ Руслан Магомедов, глава Нацкомиссии по фондовому рынку Украины. Фото: пресс-центр КМЭФ
Руслан Магомедов, глава Нацкомиссии по фондовому рынку Украины. Фото: пресс-центр КМЭФ

Четвертой по счету украинской биржей может стать интегрированная биржа по торговле капиталом и товарами. "Это проект USAID. Вообще есть идея создать биржу для товарных рынков, для юридических рынков и частично финансовых", — рассказал Delo.ua глава Нацкомиссии по фондовому рынку и ценным бумагам Руслан Магомедов.

Создание самой биржи, по слова главы НКЦБФР, сейчас на этапе технико-экономического обоснования и находится под особым контролем премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Читайте также:
Запустити в Україні фондовий ринок за 1 рік: чи зможе Шмигаль виконати цю обіцянку?

"Нужна ли в Украине эта биржа или нет — вопрос дискуссионный. Но проект есть и нельзя им пренебрегать. Поэтому на данном этапе мы ведем переговоры, как сделать этот проект максимально эффективным, и чтобы он действительно заработал для Украины", — говорит Руслан Магомедов.

Сейчас, по его мнению, проект биржи выглядит не наилучшим образом и, в случае, если в таком виде и будет запущен, результата не даст. "Я считаю, что все нужно делать со смыслом. То есть, не по олимпийскому принципу "победа — не главное, главное — участие". Нет. Победа здесь — самое главное. Потому что тратить время, а в результате — ничего, это очень плохо. В целом, я считаю, что проект нужно изменить", — говорит глава НКЦБФР.

Такие изменения Руслан Магомедов видит в первую очередь в самой форме собственности создаваемой биржи.

"Вот смотрите — сам проект USAID заключается в том, что международные доноры предоставляют средства на экспертизу, на программное обеспечение… То есть — на само создание. Но нужен еще тот, кто будет впоследствии тем, что будет создано, владеть и управлять. Потому что государство не может этого делать и не должно, по моему мнению. Это должен быть отдельный, я считаю, частный игрок, но для того, чтобы было доверие, доля государства там также должна быть. Сейчас ведь у нас есть частные биржи, частные расчетные различные организации, но по доверию к ним там есть вопросы. И вообще есть много "но", с которыми надо поработать", — говорит глава НКЦБФР.

Тем временем поиски этого самого "частного игрока", по словам Руслана Магомедова, сейчас ведутся. "По идее, он должен вложить в эту биржу определенную часть своих денег, потому что если на биржу только государство выделит средства или доноры, а своих не будет, то можно наруководить так, что оно все развалится. Если там будут личные средства — то и управление будет ответственное. Сейчас ведутся переговоры с такими инвесторами, если они согласятся, то проект сразу изменится в лучшую сторону, на мой взгляд", — говорит он.

Читайте также:
Старейшая фондовая биржа Украины лишилась лицензии

Вместе с этим глава НКЦБФР уверен, что "конкурентом существующим биржам новосозданная биржа не станет".

Напомним, в сентябре 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещал за год запустить в Украине фондовый рынок. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Без B2B Jewelry. Рада хочет искоренить финансовые пирамиды. Почему закон вряд ли поможет
Без B2B Jewelry. Рада хочет искоренить финансовые пирамиды. Почему закон вряд ли поможет
Дефицит кофе в мире: цены выросли уже вдвое
Дефицит кофе в мире: цены выросли уже вдвое
Что нужно для привлечения в Украину инвестиций на рынок капитала — мнения банкиров
Что нужно для привлечения в Украину инвестиций на рынок капитала — мнения банкиров
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Когда включат отопление в Киеве: в "Киевтеплоэнерго" назвали условие

  2. Срыв отопительного сезона: в Офисе президента заявили, что проблем нет и "газа достаточно"

  3. В Украине с 15 октября уходит в "красную" зону первая область

  4. В Украине делали доллары, которые не идентифицировались детекторами валют как фальшивые

  5. Регионы Украины объявляют чрезвычайную ситуацию: больницы и садики без отопления

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...