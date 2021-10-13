В Украине появится новая биржа: "Это проект USAID, сейчас ищем инвестора"

Четвертой по счету украинской биржей может стать интегрированная биржа по торговле капиталом и товарами. "Это проект USAID. Вообще есть идея создать биржу для товарных рынков, для юридических рынков и частично финансовых", — рассказал Delo.ua глава Нацкомиссии по фондовому рынку и ценным бумагам Руслан Магомедов.

Создание самой биржи, по слова главы НКЦБФР, сейчас на этапе технико-экономического обоснования и находится под особым контролем премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Нужна ли в Украине эта биржа или нет — вопрос дискуссионный. Но проект есть и нельзя им пренебрегать. Поэтому на данном этапе мы ведем переговоры, как сделать этот проект максимально эффективным, и чтобы он действительно заработал для Украины", — говорит Руслан Магомедов.

Сейчас, по его мнению, проект биржи выглядит не наилучшим образом и, в случае, если в таком виде и будет запущен, результата не даст. "Я считаю, что все нужно делать со смыслом. То есть, не по олимпийскому принципу "победа — не главное, главное — участие". Нет. Победа здесь — самое главное. Потому что тратить время, а в результате — ничего, это очень плохо. В целом, я считаю, что проект нужно изменить", — говорит глава НКЦБФР.

Такие изменения Руслан Магомедов видит в первую очередь в самой форме собственности создаваемой биржи.

"Вот смотрите — сам проект USAID заключается в том, что международные доноры предоставляют средства на экспертизу, на программное обеспечение… То есть — на само создание. Но нужен еще тот, кто будет впоследствии тем, что будет создано, владеть и управлять. Потому что государство не может этого делать и не должно, по моему мнению. Это должен быть отдельный, я считаю, частный игрок, но для того, чтобы было доверие, доля государства там также должна быть. Сейчас ведь у нас есть частные биржи, частные расчетные различные организации, но по доверию к ним там есть вопросы. И вообще есть много "но", с которыми надо поработать", — говорит глава НКЦБФР.

Тем временем поиски этого самого "частного игрока", по словам Руслана Магомедова, сейчас ведутся. "По идее, он должен вложить в эту биржу определенную часть своих денег, потому что если на биржу только государство выделит средства или доноры, а своих не будет, то можно наруководить так, что оно все развалится. Если там будут личные средства — то и управление будет ответственное. Сейчас ведутся переговоры с такими инвесторами, если они согласятся, то проект сразу изменится в лучшую сторону, на мой взгляд", — говорит он.

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Вместе с этим глава НКЦБФР уверен, что "конкурентом существующим биржам новосозданная биржа не станет".

Напомним, в сентябре 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещал за год запустить в Украине фондовый рынок.