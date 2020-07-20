Энергетика 8 минут назад

Американский нефтяной гигант покупает конкурента за $5 млрд

Это станет крупнейшей сделкой в нефтяной отрасли с начала пандемии коронавируса

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Одна из крупнейших нефтяных компаний США Chevron Corp. достигла соглашения о приобретении конкурирующей Noble Energy Inc. за $5 млрд.

Как сообщается в совместном пресс-релизе компаний, это станет крупнейшей сделкой в нефтяной отрасли с начала пандемии коронавируса, передает "Минпром" со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По условиям соглашения, акционеры Noble Energy за каждую имеющуюся у них ценную бумагу получат по 0,1191 акции Chevron.

Исходя из котировок на закрытие рынка в пятницу, это предложение оценивает бумаги Noble Energy в $10,38, что представляет собой премию примерно в 7,6%. С учетом долга Noble Energy сделка оценивается в $13 млрд.

После закрытия сделки акционерам Noble Energy будет принадлежать около 3% объединенной компании.

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"Наши сильные балансовые показатели и финансовая дисциплина дают нам гибкость для покупки качественных активов в эти трудные времена. Это экономически выгодная возможность для Chevron приобрести дополнительные доказанные запасы и ресурсы", — заявил глава Chevron Майкл Уирт.

Покупка Noble Energy позволит расширить присутствие Chevron в Пермском бассейне. Она также увеличит доказанные запасы нефти и газа компании примерно на 18%, исходя из данных на конец 2019 года.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет завершена в четвертом квартале 2020 года.

Котировки акций Noble Energy в ходе предварительных торгов в понедельник подскочили более чем на 12%. Акции Chevron меняются незначительно.

Ранее сообщалось, что пять крупнейших на фондовом рынке нефтегазовых компаний тратят около 195 млн долларов в год на лоббирование, откладывание, контроль или блокирование политики по борьбе с изменением климата. Chevron, BP и ExxonMobil были основными компаниями, которые напрямую лоббируют противостояние законодательным инициативам, направленным на борьбу с глобальным потеплением.

Напомним, согласно  отчету американского научно-исследовательского центра Pew Research Center (PRC), большинство респондентов из 26 стран мира считает изменения климата "главной международной угрозой".

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