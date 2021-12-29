Клиенты Альфа-Банка через Sense SuperApp за несколько часов купили акции на 1,6 млн грн

Альфа-Банк начал пилотную фазу проекта по покупке клиентами цифрового банка Sense SuperApp акций международных компаний. За несколько часов с момента открытия функционала клиенты осуществили 185 сделок по покупке акций на сумму 1,6 млн грн, сообщилa Delo.ua пресс-служба финансового учреждения.

Пилотный проект продлится с 28 декабря по 10 января. 80% клиентов, совершивших сделки, приобрели по 1-2 акции, средний чек составил 8 600 грн, а наибольшей популярностью пользовались акции Pfizer, Apple, Coca-Cola, Bank of America, Intel, Microsoft, Facebook.

Участие в пилоте принимают уже более 8 тысяч человек. Функционал для всех клиентов будет открыт в Sense SuperApp после 10 января 2022 года, когда завершится тестирование пилотной группой клиентов.

Для инвестиций в ценные бумаги всего лишь необходимо быть пользователем Sense SuperApp, иметь карту или текущий гривневый счет в Альфа-Банке Украина, быть резидентом Украины старше 18 лет.

Минимальный порог для инвестирования — от 1 акции, в среднем стоимость одной акции около 4 000 грн. Все расчеты осуществляются в гривне. Торговая сессия доступна в рабочие дни с 16:30 до 23:00. Клиент совершает покупку и продажу акций по ценам, которые соответствуют котировкам международных бирж. Налоги удерживаются от инвестиционной прибыли в момент продажи акций.

Сделки проводятся в правовом поле Украины. Клиентам не нужно отправлять средства за границу.

Альфа-Банк Украина – крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге.

Напомним, что 28 октября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решила допустить к обращению в Украине акции международных корпораций из разных сфер бизнеса, включая Google, Amazon, Coca-Cola и McDonald's.

Клиенты Альфа-Банка оформили также более 140 тысяч карт "єПідтримка" для вакцинированных от коронавируса. Согласно данным банка, в течение первых суток клиенты Альфа-Банка потратили полученные деньги на приобретение книг (34%), билетов в кинотеатр (26%), железнодорожных билетов (16%), а также билетов на культурные мероприятия через концертные агентства (17%).