Клиенты Альфа-Банка Украина смогут инвестировать в акции международных компаний в цифровом банке

Альфа-Банк Украина открывает возможность клиентам цифрового банка Sense SuperApp инвестировать в акции ведущих международных компаний, которые имеют высокий инвестиционный рейтинг.

Об этом сообщает пресс-служба Альфа-Банк Украина.

Для рынков капитала Украины это прорыв. Альфа-Банк Украина инициировал доступ акций к обращению на украинском рынке и дал клиентам удобный и инновационный инструмент торговли в цифровом банке Sense SuperApp.

Первой такую возможность c 28 декабря по 10 января протестирует группа клиентов в рамках пилотной фазы проекта. В режиме реального времени клиенты смогут проводить торговые операции с ценными бумагами в цифровом банке Sense SuperApp.

Присоединиться к пилотной группе можно с 6 декабря в телеграмм-канале. В январе 2022 года сервис будет открыт для широкого пула клиентов Альфа-Банка Украина.

Клиентам будет доступно инвестирование в акции мировых гигантов с кредитным рейтингом инвестиционного уровня, среди которых Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, VISA и другие компании.

«Ранее инвестиции в акции международных компаний были доступны единицам. Теперь в Sense SuperApp каждый клиент Альфа-Банка может воспользоваться простым и удобным решением. Приглашаю наших клиентов присоединиться к пилотной группе и первыми протестировать новый продукт», — отметил Рафал Ющак, СЕО Альфа-Банка Украина.

Для того, чтобы инвестировать в ценные бумаги, необходимо:

быть пользователем Sense SuperApp; ·

иметь карту или текущий гривневый счет в Альфа-Банк Украина;

быть резидентом Украины старше 18 лет.

Преимущества инвестирования через Sense SuperApp:

· Доступное предложение. Установлен минимальный порог для инвестирования – от 1 акции (в среднем, стоимость одной акции около 4 000 грн, эквивалент 150 долларов США).

· Честная цена. Клиент совершает покупку и продажу акций по ценам, которые соответствуют котировкам международных бирж (торговая сессия доступна в рабочие дни с 16:30 до 23:00).

· Отсутствие налоговых рисков. Банк выступает налоговым агентом клиента, налоги удерживаются от инвестиционной прибыли в момент продажи акций.

· Соответствие украинскому законодательству. Сделки проводятся в правовом поле Украины. Все расчеты осуществляются в гривне. Клиентам не нужно отправлять средства за границу. Акции допущены к обращению в Украине Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Национальный депозитарий Украины подтвердил возможность учета таких акций в депозитарной системе Украины.

· Без комиссий: до 1 марта 2022 г. банк не взимает комиссию за проведение сделок по купле-продаже акций.

СПРАВКА:

Альфа-Банк Украина инициировал допуск на украинский рынок акций ведущих международных компаний, среди которых, в частности: Amazon, Caterpillar, Bank of Ameriсa, Chevron, Citigroup, Coca-Cola, Nike, Merck&Co, Paypal, PepsiCo, P&G, Starbucks и Pfizer Inc. Соответствующие решения Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла 28 октября и 4 ноября.

Альфа-Банк Украина – крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. Согласно классификации Национального банка Украины, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, является системно важным банком и находится в Топ-10 финансовых учреждений страны по объему активов.

Напомним, что 28 октября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решила допустить к обращению в Украине акции международных корпораций из разных сфер бизнеса, включая Google, Amazon, Coca-Cola и McDonald's.