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Банки 50 минут назад

Альфа-Банк открыл для клиентов в Киеве бесплатный офис для встреч и коворкинг AHUB KYIV

Его предназначение — быть местом встречи, переговоров, работы и отдыха для любого клиента Альфа-Банка

Альфа-Банк открыл для клиентов в Киеве бесплатный офис для встреч и коворкинг AHUB KYIV Альфа-Банк открыл для клиентов в Киеве бесплатный офис для встреч и коворкинг AHUB KYIV

Альфа-Банк в историческом центре Киева открыл AHUB KYIV — двухэтажное пространство с коворкингом, переговорными и конференц-залом, которыми клиенты Альфа-Банка могут пользоваться бесплатно. Чтобы попасть туда, нужно иметь карту Альфа-Банка и сгенерированный в чат-боте входной QR-код.

Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе банка.

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Ещё год назад Альфа-Банк Украина открыл первый такой креативный хаб во Львове. Тогда в банке заявили, что в следующем году ещё одно пространство сети откроется в Киеве. И уже сейчас двухэтажное здание, оборудованное по последнему слову техники, доступно для посетителей и находится в самом центре города — на Ярославовом Валу, в районе Золотых Ворот.

Его предназначение — быть местом встречи, переговоров, работы и отдыха для любого клиента Альфа-Банка. Чтобы пользоваться преимуществами пространства, нужно иметь любую дебетовую карту или карту Caméléon (которая по желанию клиента может быть и кредитной, и дебетовой) и входной билет в виде QR-кода, который легко сгенерировать в чат-боте. И если количество времени разное, то возможности AHUB KYIV для всех равные:

  • коворкинг-хамелеон с возможностью подстраивать пространство под себя;
  • шесть концептуальных переговорных комнат, каждая из которых отвечает за стимулирование одного из шести чувств человека;
  • учебное пространство с лекциями, тренингами и мастер-классами;
  • инстаграмный бар со снеками и напитками;
  • секретный дворик с террасой.

Ранее это здание было банковским офисом: остался тот же лабиринт коридоров, объединённые переговорные и изюминка AHUB — помещение старого хранилища. Теперь это Sense Room: она оборудована удобной мягкой кроватью, бассейном с шариками, проектором на две стены и мощной акустической системой. То есть всем необходимым, чтобы влиять сразу на шесть чувств человека. Но главная её особенность — это 1,5-тонная бронированная дверь и стены толщиной в метр, благодаря чему в ней буквально можно изолироваться от внешнего мира и полностью перезагрузиться (или даже поспать).

"AHUB KYIV — это не обычный коворкинг "с плюшками". В нём много панка и философии команды цифрового банка Sense SuperApp — именно она стала вдохновением при создании проекта. Всё пространство спроектировано по принципу "Смотри на 360°", чтобы максимально активизировать внимание гостей и каждой своей деталью способствовать креативному процессу. Здесь множество необычных мелочей: надписей на зеркалах и стенах, "говорящих" картин и неожиданных жителей, как, например, "смысловые" собака и хамелеон", — рассказали в банке.

Все детали пространства имеют определённый смысл. Для их росписи пригласили сестёр-каллиграфинь Викторию и Виталину Лопухиных. В их биографии — ряд украинских и международных проектов.

"Признаемся, мы волновались, что же появится на этой улице. Каждое новое открытие здесь — событие для соседей, обсуждения для всей городской тусовки, — признаются сёстры. — И решили, что это судьбоносное приглашение помочь подготовить площадку и сделать так, чтобы даже стены рассказывали философию этого пространства", — отметили Виктория и Виталина Лопухины.

Команда проекта уверена — здание не будет простаивать: "сейф" уже доступен для бронирования на Airbnb (ведь там можно хорошо отоспаться), с ноября начнётся программа событий, а в декабре "ахабчики" собираются сыграть в секретного Санту со всеми горожанами.

Пространство будет работать с учётом всех карантинных ограничений.

Как найти? Киев, ул. Ярославов Вал, 7.

Как получить билет? При помощи чат-бота.

Как работает? Каждый день без выходных с 8:00 до 24:00.

СПРАВКА

Альфа-Банк Украина — крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. Согласно классификации Национального банка Украины, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, является системно важным банком и находится в ТОП-10 финансовых учреждений страны по объему активов.

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