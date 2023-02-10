Sense Bank додав у свій застосунок можливість отримати довідку щодо доходів від операцій з цінними паперами

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У цифровому банку Sense SuperApp з'явилася функція, яка дозволяє оформити довідку щодо операцій з цінними паперами за кілька секунд. Про це 10 лютого повідомила пресслужба банку.

Функція доступна клієнтам, які на початку 2022 року придбали акції міжнародних компаній через Sense, для заповнення податкової декларації. Уточнюємо, що податки утримує та сплачує банк як податковий агент, а от подавати декларацію клієнту потрібно самостійно.

"З початку війни ми змістили фокус роботи на те, щоб максимальна кількість функцій була доступна віддалено, всередині цифрового банку. За минулий рік там з'явилося близько 30 нових функцій, у тому числі виписки з робочого та особистого рахунку, різні довідки тощо.Зараз до них додалася ще одна важлива довідка в зручному для клієнта форматі — про отримані доходи від операцій з цінними паперами", — зауважив директор блоків IT та роздрібного бізнесу Sense Bank Андрій Гриценюк.

На його думку, така можливість спростить процес заповнення податкової декларації для клієнтів, які з початку 2022 року придбали акції провідних міжнародних компаній через Sense SuperApp.

Як отримати довідку щодо доходів від операцій з цінними паперами в Sense SuperApp

Зайти у розділ "Довідки" цифрового банку Sense SuperApp; Знайти довідку під назвою "Довідка щодо цінних паперів"; сформувати документ за декілька секунд.

Клієнт побачить в документі всі прибутки/збитки та доходи від операцій з цінними паперами (акціями та облігаціями), які він отримав через Sense Bank, а також у випадку з акціями утримані та сплачені банком податки, адже банк виступив податковим агентом (прибутки та доходи від ОВДП не оподатковуються). Довідка видається за попередній звітний рік. Додаткові тарифів на оформлення довідки для клієнта відсутні.

Згідно з законодавством, українці, які отримували доходи від операцій з акціями зобов'язані подавати податкову декларацію у встановлені законом терміни – до 1 травня.

Нагадаємо, що у січні 2022 року Sense Bank успішно завершив пілотний проект та відкрив спеціальний розділ "Інвестиції" в цифровому банку SenseSuperApp. Відтоді всі клієнти банку можуть придбати акції міжнародних компаній, які мають високий інвестиційний рейтинг. Відомо, що під час пілотної фази проєкту за кілька годин з моменту відкриття функціоналу клієнти здійснили 185 угод щодо купівлі акцій на суму 1,6 млн грн,