Клиенты Sense Bank приобрели военных облигаций на 4,2 млрд грн

Клиенты Sense Bank приобрели военные облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) на общую сумму в 4,2 млрд грн (в эквиваленте). Более 6 тыс клиентов в общей сложности уже получили 732 млн грн в виде доходов от погашения военных ОВГЗ.

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Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба банка.

В мобильном банкинге Sense SuperApp доступны 10 выпусков облигаций. Доходность облигаций в гривне составляет до 20% годовых, в валюте до 4,25% годовых. Заметим, что список доступных облигаций регулярно обновляется.

Как купить военные ОВГЗ в Sense SuperApp

Для покупки военных облигации через приложение банка нужно в меню "Продукты" перейти в раздел "Инвестиции" и нажать "Купить акции или облигации". После этого в разделе "Облигации" выберите интересующую вас облигацию. После выбора облигации нужно нажать "Купить".

С сентября 2022 года у Sense SuperApp стала доступна покупка в иностранной валюте – евро или доллар.

"Все операции по ОВГЗ во время военного положения проводятся без комиссий. А средства от их размещения поступают на счета Министерства финансов Украины для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного покрытия финансовых потребностей государства в условиях военного положения", - уточнили в финучреждении.

Напомним, ранее Sense Bank добавил в свое приложение возможность получить справку о доходах от операций с ценными бумагами.

Кроме того, еще в январе 2022 года Sense Bank успешно завершил пилотный проект и открыл специальный раздел "Инвестиции" в цифровом банке SenseSuperApp. С тех пор все клиенты банка могут приобрести акции международных компаний, имеющих высокий инвестиционный рейтинг.