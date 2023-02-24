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Банки
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Клиенты Sense Bank приобрели военных облигаций на 4,2 млрд грн

Клиенты Sense Bank приобрели военных облигаций на 4,2 млрд грн

Клиенты Sense Bank приобрели военные облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) на общую сумму в 4,2 млрд грн (в эквиваленте). Более 6 тыс клиентов в общей сложности уже получили 732 млн грн в виде доходов от погашения военных ОВГЗ.

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Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба банка.

В мобильном банкинге Sense SuperApp доступны 10 выпусков облигаций. Доходность облигаций в гривне составляет до 20% годовых, в валюте до 4,25% годовых. Заметим, что список доступных облигаций регулярно обновляется.

Как купить военные ОВГЗ в Sense SuperApp

Для покупки военных облигации через приложение банка нужно в меню "Продукты" перейти в раздел "Инвестиции" и нажать "Купить акции или облигации". После этого в разделе "Облигации" выберите интересующую вас облигацию. После выбора облигации нужно нажать "Купить".

С сентября 2022 года у Sense SuperApp стала доступна покупка в иностранной валюте – евро или доллар.

"Все операции по ОВГЗ во время военного положения проводятся без комиссий. А средства от их размещения поступают на счета Министерства финансов Украины для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного покрытия финансовых потребностей государства в условиях военного положения", - уточнили в финучреждении.

Напомним, ранее Sense Bank добавил в свое приложение возможность получить справку о доходах от операций с ценными бумагами.

Кроме того, еще в январе 2022 года Sense Bank успешно завершил пилотный проект и открыл специальный раздел "Инвестиции" в цифровом банке SenseSuperApp. С тех пор все клиенты банка могут приобрести акции международных компаний, имеющих высокий инвестиционный рейтинг.

Автор:
Вита Молодан