Клієнти Sense Bank придбали військових облігацій на 4,2 млрд грн

Клієнти Sense Bank придбали військових облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) на загальну суму в 4,2 млрд грн (в еквіваленті). Понад 6 тис клієнтів загалом вже отримали 732 млн грн у вигляді доходів від погашення військових ОВДП.

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Про це 24 лютого повідомила пресслужба банку.

В мобільному банкінгу Sense SuperApp доступні 10 випусків облігацій. Дохідність облігацій у гривні становить до 20% річних, у валюті до 4,25% річних. Зауважуємо, що перелік доступних облігацій регулярно оновлюється.

Як придбати військові ОВДП в Sense SuperApp

Для купівлі військових облігації через додаток банку потрібно у меню "Продукти" перейти в розділ "Інвестиції" та натиснути "Купити акції або облігації". Після цього в розділі "Облігації" оберіть облігацію, яка вас зацікавила. Після обрання облігації потрібно натиснути "Купити".

З вересня 2022 року в Sense SuperApp стала доступна купівля в іноземній валюті – євро чи долар.

"Всі операції з ОВДП під час воєнного стану проводяться без комісій. А кошти від їх розміщення надходять на рахунки Міністерства фінансів України для забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійного покриття фінансових потреб держави в умовах воєнного стану", — уточнили в фінустанові.

Нагадаємо, раніше Sense Bank додав у свій застосунок можливість отримати довідку щодо доходів від операцій з цінними паперами.

Крім того, ще у січні 2022 року Sense Bank успішно завершив пілотний проект та відкрив спеціальний розділ "Інвестиції" в цифровому банку SenseSuperApp. Відтоді всі клієнти банку можуть придбати акції міжнародних компаній, які мають високий інвестиційний рейтинг.