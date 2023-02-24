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Банки
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Клієнти Sense Bank придбали військових облігацій на 4,2 млрд грн

Клієнти Sense Bank придбали військових облігацій на 4,2 млрд грн

Клієнти Sense Bank придбали військових облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) на загальну суму в 4,2 млрд грн (в еквіваленті). Понад 6 тис клієнтів загалом вже отримали 732 млн грн у вигляді доходів від погашення військових ОВДП. 

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Про це 24 лютого повідомила пресслужба банку.

В мобільному банкінгу Sense SuperApp доступні 10 випусків облігацій. Дохідність облігацій у гривні становить до 20% річних, у валюті до 4,25% річних. Зауважуємо, що перелік доступних облігацій регулярно оновлюється.

Як придбати військові ОВДП в Sense SuperApp

Для купівлі військових облігації через додаток банку потрібно у меню "Продукти" перейти в розділ "Інвестиції" та натиснути "Купити акції або облігації". Після цього в розділі "Облігації" оберіть облігацію, яка вас зацікавила. Після обрання облігації потрібно натиснути "Купити".

З вересня 2022 року в Sense SuperApp стала доступна купівля в іноземній валюті – євро чи долар.

"Всі операції з ОВДП під час воєнного стану проводяться без комісій. А кошти від їх розміщення надходять на рахунки Міністерства фінансів України для забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійного покриття фінансових потреб держави в умовах воєнного стану", — уточнили в фінустанові.

Нагадаємо, раніше Sense Bank додав у свій застосунок можливість отримати довідку щодо доходів від операцій з цінними паперами.

Крім того, ще  у січні 2022 року Sense Bank успішно завершив пілотний проект та відкрив спеціальний розділ "Інвестиції" в цифровому банку SenseSuperApp. Відтоді всі клієнти банку можуть придбати акції міжнародних компаній, які мають високий інвестиційний рейтинг. 

Автор:
Віта Молодан