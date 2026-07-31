Венгрия предупредила о возможной остановке единой АЭС из-за обмеления Дуная

Венгрия может впервые за 44 года полностью остановить работу единой атомной электростанции "Пакш" из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра страны Петера Мадяра.

Единая АЭС Венгрии может остановиться

По его словам, уже с понедельника страна может столкнуться с энергетическим кризисом. Ситуацию осложняет то, что 29 июля из-за технической неисправности остановилась также тепловая электростанция "Дунаменти", а из-за жары ожидается исторически высокий спрос на электроэнергию.

Премьер сообщил, что из энергосистемы может выбыть около 2000 МВт генерирующих мощностей, что вынудило правительство ввести чрезвычайные меры.

В частности, оператор энергосистемы MAVIR обратился к крупнейшим промышленным потребителям с требованием сократить потребление электроэнергии в вечерние часы пиковой нагрузки. Ограничения могут коснуться аккумуляторных заводов, цементных предприятий, химической промышленности, автомобильных заводов и других крупных производств. При необходимости правительство готово временно принудительно останавливать отдельные предприятия, для чего готовятся соответствующие нормативные акты.

Для стабилизации энергосистемы правительство также планирует задействовать резервные электростанции, увеличить импорт электроэнергии, сократить потребление энергии в государственных учреждениях и призвало граждан экономнее пользоваться электроэнергией.

В частности, жителям рекомендуют переносить энергоемкие процессы, такие как зарядка электромобилей или использование кондиционеров, за пределы вечернего пикового периода – с 17:00 до 22:00.

По словам Петера Мадяра, если этих мер будет недостаточно для сохранения стабильности энергосистемы, оператор MAVIR может применить заранее подготовленный план ротационных отключений электроэнергии. Он подчеркнул, что такой сценарий будет рассматриваться лишь как крайняя мера по недопущению масштабного сбоя в работе национальной энергосети.

Напомним, Венгрия поддержит вступление Украины в ЕС и не будет шантажировать правом вето. Новые власти в Будапеште официально заявили об отказе от политики шантажа в Евросоюзе и готовности содействовать интеграции Украины, сосредоточившись на обеспечении независимости судов и прозрачности государственных расходов.