Венгрия пересмотрит контракты с "Росатомом" и проектом расширения АЭС "Пакс"

Новое правительство Венгрии начинает проверку проекта расширения атомной электростанции "Пакс", долгое время считавшегося символом тесных отношений Будапешта и Москвы. Кандидаты на министерские должности заявили, что стратегия реализации и финансирования энергоблоков, строящихся российским "Росатом", требует тщательного анализа.

Речь идет о проекте "Пакс-2" стоимостью 12,5 млрд евро, что предполагает строительство двух новых реакторов ВВЭР. Контракт на эти работы был подписан с российской стороной без проведения тендера в 2014 году, однако запуск объектов неоднократно откладывался.

Изучение секретных контрактов и борьба с коррупцией

Кандидат на должность министра экономики и энергетики Иштван Капитани отметил необходимость полной прозрачности в ядерной энергетике страны. Он заявил, что новое правительство должно получить доступ к ранее засекреченным документам.

Главные планы нового правительства по АЭС:

Ревизия расходов: проверка обоснованности цены проекта, которую премьер-министр Петер Мадяр назвал завышенной.

Анализ условий: исследование классифицированных договоров с РФ по финансированию и срокам реализации.

Противодействие коррупции: внедрение новых правил для прозрачного проведения публичных закупок и отслеживания использования средств.

Новый курс в отношениях с Москвой

Несмотря на пересмотр проекта, Венгрия планирует сохранить роль ядерной энергетики, но стремится избавиться от односторонней зависимости от России. Кандидат на должность главы МИД Анита Орбан отметила, что Россия останется партнером, однако отношения должны стать равноправными и прозрачными, поскольку нынешняя политика Кремля создает вызовы безопасности для Европы.

Главной задачей нового дипломатического корпуса станет восстановление доверия партнеров по ЕС и НАТО, которое было потеряно из-за политики предыдущего правительства.

Напомним, Венгрия поддержит вступление Украины в ЕС и не будет шантажировать правом вето. Новые власти в Будапеште официально заявили об отказе от политики шантажа в Евросоюзе и готовности содействовать интеграции Украины, сосредоточившись на обеспечении независимости судов и прозрачности государственных расходов.